Leon XIV, tinerilor: Voi sunteți prezentul speranței, fiți sare și lumină

Fiți lumină și sare acolo unde se sting flacăra credinței și gustul vieții, într-un timp în care religiile sunt încă instrumentalizate pentru a justifica violența și lupta armată: a spus papa Leon al XIV-lea primind vineri, 5 septembrie a.c., Consiliul tinerilor din regiunea Mediteranei. Pontiful a încurajat tinerii ca, împreună cu acțiunea, să cultive rugăciunea și spiritualitatea.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

5 septembrie 2025 – Vatican News. ”Voi sunteți o dovadă a faptului că dialogul este posibil, că diferențele sunt o sursă de bogăție, nu un motiv de contrapunere, că celălalt este întotdeauna un frate, niciodată un străin ori, mai rău, un dușman”: a spus papa Leon al XIV-lea primind astăzi în audiență Consiliul tinerilor din regiunea Mediteranei, unul din roadele parcursului regional reflecție și spiritualitate lansat de Conferința episcopală italiană prin întâlnirile de la Bari, în 2020, și de la Florența, în 2022.

Vorbind în italiană și engleză, papa a amintit în discursul său că regretatul primar al Florenței Giorgio La Pira nutrea convingerea că ”pacea în regiunea Mediteranei ar fi fost începutul și aproape baza păcii între toate națiunile lumii. Această viziune”, a reluat papa, ”își păstrează astăzi toată forța și încărcătura ei profetică într-un timp sfâșiat de conflicte și de violență, unde cursa înarmării și logica asupririi au câștig de cauză în fața dreptului internațional și a binelui comun. Dar nu trebuie să ne descurajăm, nu, nu trebuie să ne descurajăm! Iar voi, tineri, prin visele și creativitatea voastră, puteți aduce o contribuție fundamentală. Acum, nu mâine, pentru că voi sunteți prezentul speranței”.

Remarcând că existența acestui Consiliu reprezintă un proiect și, în același timp, un semn, papa a îndemnat tinerii să fie ”semne de speranță, ale acelei speranțe care nu dezamăgește pentru că este înrădăcinată în Cristos. A fi semne ale lui Cristos înseamnă a fi mărturisitori ai săi, vestitori ai Evangheliei sale chiar în jurul acelei mări de pe malurile căreia au pornit la drum primii discipoli. Orizontul celui care crede nu este orizontul zidurilor și al sârmei ghimpate, ci al primirii reciproce. Iată, așadar, că patrimoniul de spiritualitate al marilor tradiții religioase care au apărut în regiunea Mediteranei poate continua să fie o plămadă vie în această zonă și mai departe de aceasta, un izvor de pace, de deschidere față de celălalt, de îngrijire a creației și de fraternitate. Aceleași religii au fost și, uneori, sunt încă instrumentalizate pentru a justifica violența și lupta armată: noi trebuie să dezmințim prin viață aceste forme de blasfemie care întunecă Numele Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, împreună cu acțiunea, cultivați rugăciunea și spiritualitatea ca izvoare de pace și spații de întâlnire între tradiții și culturi”.

Papa a încurajat membrii Consiliului tinerilor din regiunea Mediteranei să fie ”lumină și sare acolo unde se sting flacăra credinței și gustul vieții. Nu vă opriți dacă cineva nu vă înțelege: sfântul Carol de Foucauld spunea că Dumnezeu se folosește chiar și de vânturile potrivnice ca să ne conducă în port”.