Leon XIV omagiază în Anul jubiliar speranța dezarmată a mărturisitorilor credinței

”Atât de mulți frați și surori, din cauza mărturiei lor de credință în situații dificile și contexte ostile, poartă și astăzi aceeași cruce a Domnului: la fel ca El, ei sunt prigoniți, condamnați și uciși”. Duminică, 14 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a prezidat Comemorarea liturgică jubiliară a martirilor și mărturisitorilor credinței din secolul al XXI-lea, desfășurată la ora Romei 17.00 în bazilica papală Sfântul Paul din Afara Zidurilor.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

14 septembrie 2025 – Vatican News. ”Suntem convinși că mărturia până la moarte este comuniunea cea mai adevărată care poate să existe cu Cristos, care își varsă sângele său și, în această jertfă, îi face să devină apropiați pe cei care cândva erau îndepărtați (cf. Ef 2,13; scris. enc. Ut unum sint, nr. 84)”: a spus papa Leon al XIV-lea la omilia Comemorării liturgice jubiliare a martirilor și mărturisitorilor credinței din secolul al XXI-lea, în care au fost cuprinși toți cei care și-au dat viața pentru credință din diferite confesiuni creștine. ”Putem spune și astăzi, împreună cu Ioan Paul al II-lea, că acolo unde ura părea să impregneze orice aspect al vieții, acești slujitori îndrăzneți ai Evangheliei și martiri ai credinței au dovedit în mod vizibil că «iubirea este mai tare decât moartea» (Comemorarea mărturisitorilor credinței din secolul XX, 7 mai 2000)”.

”Îi amintim pe acești frați și surori ai noștri”, a mai spus papa la omilie, ”având privirea îndreptată către Cel răstignit. Prin crucea sa, Isus ne-a arătat adevărata față a lui Dumnezeu, compasiunea sa nemărginită față de omenire; a luat asupra sa ura și violența lumii pentru a fi părtaș la soarta tuturor celor care sunt umiliți și asupriți”. ”Atât de mulți frați și surori”, a subliniat pontiful la omilie, ”din cauza mărturiei lor de credință în situații dificile și contexte ostile, poartă și astăzi aceeași cruce a Domnului: la fel ca El, ei sunt prigoniți, condamnați și uciși”. ”Sunt femei și bărbați, călugărițe și călugări, credincioși laici și preoți care plătesc cu viața fidelitatea față de Evanghelie, angajarea pentru dreptate, lupta pentru libertatea religioasă acolo unde aceasta este în continuare încălcată și solidaritatea cu cei mai săraci”.

”Frați și surori, în Anul jubiliar celebrăm speranța acestor curajoși mărturisitori ai credinței. Este o speranță plină de nemurire pentru că martiriul lor continuă să răspândească Evanghelia într-o lume marcată de ură, violență și război; este o speranță plină de nemurire pentru că, deși au fost uciși trupește, nimeni nu poate să stingă vocea lor ori să șteargă iubirea pe care au dăruit-o; este o speranță plină de nemurire pentru că mărturia lor rămâne ca o profeție despre biruința binelui asupra răului. Da, speranța lor este dezarmată. Au mărturisit credința fără să folosească vreodată armele forței și violenței, ci îmbrățișând puterea firavă și blândă a Evangheliei, după cuvintele apostolului Paul: «Mă voi lăuda cu mai multă bucurie în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Cristos, [...] pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic» (1 Cor 12,9-10)”.

În continuarea omiliei sale, papa a menționat ”forța evanghelică” a maicii Dorothy Stang, care spunea celor îi cereau o armă înainte de a o ucide în Amazonia că unica ei armă este Sfânta Scriptură. Apoi, curajul preotului Ragheed Ganni, din Mosul (Irak), și jertfa fratelui anglican Francis Tofi, din Fraternitatea Milaneziană. ”Exemplele ar fi atât de numeroase”, a notat pontiful, ”pentru că, din nefericire, în pofida apusului dictaturilor din secolul al XX-lea, persecutarea creștinilor nu s-a încheiat nici astăzi, dimpotrivă, în unele părți ale lumii este mai mare”.

Reiterând, apoi, angajamentul Bisericii catolice de a păstra memoria mărturisitorilor credinței din toate tradițiile creștine, papa și-a exprimat speranța ca sângele atâtor mărturisitori ”să apropie ziua fericită în care vom bea împreună din același potir al mântuirii” și a încheiat omilia cu notițele unui băiețel catolic din Pakistan, Abish Masih, ucis într-un atentat comis la o biserică catolică: «Making the world a better place» (Să facem lumea un loc mai bun). ”Visul acestui copil”, a încheiat pontiful, ”să ne susțină în a mărturisi cu curaj credința noastră ca să fim împreună plămada unei omeniri pașnice și fraterne”.

Alături de peste patru mii de credincioși, romani și pelerini, au luat parte numeroși reprezentanți ai Bisericilor ortodoxe, precum patriarhul ecumenic Bartolomeu, mitropolitul Antonie al Patriarhiei Moscovei și, din partea Patriarhiei Bucureștiului, mitropolitul Iosif al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale. Au fost de față, de asemenea, reprezentanți ai Patriarhiei Serbiei, Bulgariei și Georgiei, precum și ai Bisericilor ortodoxe din Grecia, Cipru, Albania și Polonia, împreună cu ierarhi ori preoți ai Bisericilor ortodoxe răsăritene. Comuniunea Anglicană a fost reprezentată de reverendul Anthony Ball, director al Centrului Anglican din Roma, în timp ce Bisericile și Comunitățile protestante au trimis președinți ori secretari ai respectivelor grupări religioase. La rândul lor, din Curia Romană, departamentele pentru promovarea unității creștinilor și pentru cauzele sfinților – organizatorii acestei comemorări liturgice - au fost reprezentate de prefecții și secretarii acestora, cardinalul Kurt Koch și monseniorul Flavio Pace, respectiv, cardinalul Marcello Semeraro și monseniorul Fabio Fabene.

La încheierea Comemorării martirilor și mărturisitorilor credinței din secolul al XXI-lea din bazilica Sfântul Paul, aflăm dintr-o comunicare via Telegram a Sălii de Presă a Sfântului Scaun, papa Leon al XIV-lea a salutat în sacristia bazilicii reprezentanții celorlalte Biserici și Comuniuni creștine. Succesiv, papa s-a întreținut cu cardinalii și alte personalități prezente în Sala Pinacotecii, unde cardinalul Giovanni Battista Re, decan al Colegiului cardinalilor, i-a adresat câteva urări cu ocazia zilei de naștere. Papa i-a mulțumit cardinalului Re, subliniind coincidența aniversării cu sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci și a spus: ”De la începutul vocației mele, am răspuns întotdeauna: Nu voința mea, ci voința ta, Doamne! Exprimându-și urarea ca entuziasmul credincioșilor din acest An jubiliar să aducă roade pentru misiunea de a vesti Evanghelia, papa s-a declarat fericit să sărbătorească această zi printr-o celebrare cu un caracter ecumenic și a îndemnat la a continua împreună ca ”mărturisitori de unitate, caritate și speranță”. După un scurt discurs, felierea tortului și cântarea de aniversare fericită intonată de cei prezenți – se spune la finalul comunicării via Telegram - papa a ieșit din bazilică și s-a oprit ca să salute mulțimea de afară înainte de a se întoarce în Cetatea Vaticanului.