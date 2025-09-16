La Leon XIV, catolicosul tuturor armenilor, Karekin II

Marți, 16 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea l-a primit la reședința din Castel Gandolfo pe catolicosul tuturor armenilor, Karekin al II-lea. Este prima întâlnire oficială a celor doi lideri ai Bisericilor. În ultimii 25 de ani, Karekin al II-lea a fost de mai multe ori la Roma și a avut întâlniri cu sfântul Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea și Francisc.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

16 septembrie 2025 – Vatican News. Sfântul Părinte Leon al XIV-lea l-a primit astăzi, la reședința papală de la Castel Gandolfo, pe catolicosul tuturor armenilor, Karekin al II-lea. Oaspetele papei era însoțit de o delegație, alături de care, cu o zi înainte, a avut o serie de întrevederi la Secretariatul de stat și la departamentele pentru Bisericile orientale, cultură și educație și promovarea unității creștinilor.

Prima întâlnire oficială dintre Leon al XIV-lea și Karekin al II-lea a fost precedată de mai multe vizite efectuate de catolicosul tuturor armenilor în ultimii 25 de ani la Roma, unde a avut întrevederi cu sfântul Ioan Paul al II-lea, papa Benedict al XVI-lea și Francisc. La rândul său, Karekin al II-lea a primit în Armenia vizita sfântului Ioan Paul al II-lea, în 2001 și, a papei Francisc, în 2016.

De menționat că în timpul jubileului din 2000, nou-alesul Karekin al II-lea a făcut o vizită la Roma pe 9 și 10 noiembrie pentru o întâlnire cu sfântul Ioan Paul al II-lea. În timpul vizitei, papa și catolicosul au semnat o ”Declarație comună” prin care cele două Biserici se angajează să meargă pe drumul către comuniunea deplină. O declarație asemănătoare a fost semnată în 12 mai 1970 de sfântul Paul al VI-lea și regretatul catolicos Vasken I. ”Noi recunoaștem”, se afirmă în Declarația din 2000, ”că Biserica catolică și Biserica armeană au adevărate sacramente, în special – datorită succesiunii apostolice a episcopilor – preoția și euharistia. Continuăm să ne rugăm pentru comuniunea deplină și vizibilă dintre noi”.