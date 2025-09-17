Gaza. Leon XIV: Încetați focul și eliberați ostaticii, respectați dreptul umanitar!

«Să nu ucizi!» (Ex 20,13). La audiența generală din 17 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a lansat un nou și stăruitor apel la pace în Gaza, unde a cerut încetarea focului, eliberarea ostaticilor, căutarea unei soluționări diplomatice negociate și respectarea deplină a dreptului umanitar internațional.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

17 septembrie 2025 – Vatican News. În mai puțin de 24 de ore, papa Leon al XIV-lea a făcut mai multe gesturi și apeluri referitoare la situația ”inacceptabilă” din Gaza. După ce a vorbit personal la telefon cu parohul comunității catolice din Gaza, după ce a vorbit spontan cu jurnaliștii spunând că exodul din Gaza nu este o soluție viabilă și a denunțat escaladarea violenței din Europa de Est, papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri un nou apel în favoarea unei soluții diplomatice în Gaza.

”Îmi exprim apropierea profundă față de populația palestiniană din Gaza, care continuă să trăiască în frică și să supraviețuiască în condiții inacceptabile, constrânsă cu forța să se mute încă o dată din propriile teritorii”, a spus papa la audiența generală de miercuri, 17 septembrie a.c., din Piața Sfântul Petru. ”Înaintea Domnului atotputernic, care a poruncit «Să nu ucizi!» (Ex 20,13), și în fața întregii istorii umane fiecare persoană are întotdeauna o demnitate inviolabilă, de respectat și de păzit. Reînnoiesc apelul pentru încetarea focului, eliberarea ostaticilor, o soluționare diplomatică negociată și respectarea integrală a dreptului umanitar internațional. Îi îndemn pe toți să se unească la rugăciunile mele profunde pentru ca să răsară cât mai curând zorile păcii și dreptății”, a încheiat apelul său papa Leon.