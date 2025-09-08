Din agenda pontificală: 8 septembrie 2025

Vatican News - 8 septembrie 2025

Luni, 8 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea l-a primit în audiență pe cardinalii Mario Grech, secretar general al Secretariatului general al Sinodului episcopilor, iar în cursul după-amiezii, urmează să-l întâlnească pe Kevin Joseph Farrell, prefect al Departamentului pentru laici, familie și viață.

Tot luni, papa i-a primit în audiențe succesive pe monseniorii Gonzalo de Villa y Vasquez, arhiepiscop de Santiago de Guatemala (Guatemala), Domenico Sorrentino, arhiepiscop-episcop de Assisi (Italia), Francisco Canindé Palhano, episcop emerit de Petrolina (Brazilia), și Stefan Oster (S.D.B.), episcop de Passau (R. F. Germania).

Alte trei audiențe au marcat agenda de luni a Sfântului Părinte, care i-a primit în audiențe succesive pe președintele ”Catholic Leadership Institute”, Daniel Cellucci, pe secretarul executiv pentru Schimbarea climatică, Simon Stiell, și pe președintele organizației ”Legatus International”, Stephen M. Henley, împreună cu suita.