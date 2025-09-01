Agenda liturgică a papei Leon al XIV-lea din octombrie 2025

Papa Leon XIV, la sanctuarul ”Santa Maria della Rotonda” de la Albano (Italia) (@Vatican Media)

Oficiul celebrărilor liturgice papale a publicat calendarul slujbelor prezidate de Leon al XIV-lea în luna octombrie a anului curent, în timpul căreia vor fi canonizați șapte Fericiți. Prima Sfântă Liturghie din agenda lunii menționate este celebrată în 5 octombrie, cu ocazia Jubileului misionarilor și a Jubileului migranților.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

1 septembrie 2025 – Vatican News. Celebrările prilejuite de jubileul misionarilor, al migranților, al persoanelor consacrate, al spiritualității mariane și al echipelor sinodale, precum și de canonizarea a șapte Fericiți marchează agenda liturgică a papei Leon al XIV-lea din luna octombrie a anului curent, publicată recent de Oficiul celebrărilor liturgice papale. Orele menționate fac referință la ora Romei.

Duminică, 5 octombrie – a 27-a din timpul liturgic de peste an, după calendarul roman sau latin – papa Leon al XIV-lea prezidează Sfânta Liturghie la ora 10.30, în Piața San Pietro, cu ocazia Jubileului misionarilor și a Jubileului migranților.

Joi, 9 octombrie, papa prezidează Sfânta Liturghie la ora 10.30, în Piața Sfântul Petru, cu ocazia Jubileului vieții consacrate.

Duminică, 12 octombrie – a 28-a din timpul liturgic de peste an – papa prezidează Sfânta Liturghie la ora 10.30, în Piața San Pietro, cu ocazia Jubileului spiritualității mariane.

Duminică, 19 octombrie – a 29-a din timpul liturgic de peste an – papa Leon al XIV-lea prezidează Sfânta Liturghie și canonizarea a șapte Fericiți: Ignațiu Choukrallah Maloyan, Petru To Rot, Vicenția Maria Poloni, Maria a Muntelui Carmel Rendiles Martínez, Maria Troncatti, Iosif Grigore Hernández Cisneros și Bartolomeu Longo. Celebrarea euharistică începe la ora 10.30 și se desfășoară în Piața Sfântul Petru.

Duminică, 26 octombrie – a 30 din timpul liturgic de peste an – papa Leon al XIV-lea prezidează Sfânta Liturghie la ora 10.00, în bazilica Sfântul Petru, cu ocazia Jubileului echipelor sinodale și al organelor de participare.

În fine, luni 27 octombrie, papa prezidează Sfânta Liturghie la ora 17.30, în bazilica Sfântul Petru, pentru studenții și profesorii universităților pontificale din Urbe.