Leon XIV, la 70 de ani: Mulțumesc Domnului, părinților și vouă!

Papa Leon al XIV-lea a amintit duminică, 14 septembrie a.c., că în această zi împlinește 70 de ani. Cu un scurt și sobru salut, pontiful a mulțumit Domnului, părinților și tuturor celor care s-au rugat pentru el cu această ocazie. Născut în 14 septembrie 1955 la Chicago, Robert Francis Prevost a fost ales papă în seara de 8 mai 2025.

Cetatea Vaticanului - Adrian Dancă

14 septembrie 2025 - Vatican News. ”Preaiubiților, se pare că ați aflat deja: astăzi împlinesc șaptezeci de ani”, a spus papa Leon al XIV-lea la finalul întâlnirii duminicale de la rugăciunea Îngerul Domnului, în Piața San Pietro,. ”Îi mulțumesc Domnului și părinților mei”, a reluat papa, ”și le mulțumesc celor care m-au amintit în rugăciune. Vă mulțumesc mult tuturor, vă mulțumesc!”.

Robert Francis Prevost s-a născut în 14 septembrie 1955 la Chicago, în Statele Unite ale Americii. Tatăl său, Louis Marius Prevost, are origini franceze și italiene, iar mama, Mildred Martinez, origini haitiene și creole. Are doi frați, Louis Martin și John Joseph. După studii de filosofie și matematică, a intrat în Ordinul Sfântului Augustin, a urmat studii de teologie și drept canonic și a fost sfințit preot în 1982. A desfășurat o bogată activitate misionară în Peru. Numit episcop în 2014, a fost creat cardinal în 2023. Ales în seara de 8 mai 2025 ca succesor al sfântului Petru, și-a luat numele de Leon al XIV-lea.

La împlinirea vârstei de 70 de ani, credincioșii catolici, de alte confesiuni și religii, precum și mulți oameni de bună voință, îi transmit pe diferite căi urări de sănătate și se roagă la Domnul pentru slujirea sa. Împreună cu ei, Redacția Română Vatican News se roagă pentru Succesorul lui Petru și îi spune un călduros ”La mulți ani, Sfinte Părinte!”.