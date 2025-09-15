Leon XIV: Sinodul episcopilor, o intuiție profetică pentru unitatea și misiunea Bisericii

Papa Leon al XIV-lea a amintit la rugăciunea Îngerul Domnului din 14 septembrie a.c. că anul acesta se împlinesc șase decenii de la înființarea Sinodului episcopilor ca instituție permanentă. Instituit de sfântul Paul al VI-lea pe 15 septembrie 1965, papa spus că Sinodul episcopilor reprezintă ”o intuiție profetică” menită ”să trezească un reînnoit angajament pentru unitatea, sinodalitatea și misiunea Bisericii”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

15 septembrie 2025 – Vatican News. ”O intuiție profetică a sfântului Paul al VI-lea”: astfel a descris papa Leon al XIV-lea instituirea Sinodului episcopilor, în urmă cu 60 de ani, pe 15 septembrie 1965, prin scrisoarea apostolică motu proprio ”Apostolica sollicitudo”. Scopul deciziei luate de sfântul său predecesor este acela de a oferi episcopilor posibilitatea ”de a pune în practică mai mult și mai bine comuniunea cu Succesorul lui Petru. Îmi exprim urarea”, a mai spus Leon al XIV-lea, ”ca această aniversare să trezească un reînnoit angajament pentru unitatea, sinodalitatea și misiunea Bisericii”.

La întâlnirea cu membrii Consiliului ordinar al Secretariatului general al Sinodului episcopilor, care a avut loc în 26 iunie 2025, papa Leon al XIV-lea a avut ocazia unui scurt salut în care a împărtășit o idee despre care a spus că o consideră ”centrală”. ”Papa Francisc”, spunea atunci Leon al XIV-lea, ”a dat un nou impuls Sinodului episcopilor făcând trimitere, după cum a afirmat de mai multe ori, la sfântul Paul al VI-lea. Iar moștenirea pe care ne-a lăsat-o mi se pare să fie mai presus de toate următoarea: faptul că sinodalitatea este un stil, o atitudine care ne ajută să fim Biserică, promovând experiențe autentice de participare și comuniune. În timpul pontificatului său, papa Francisc a dus mai departe această concepție în diferite adunări sinodale, mai ales în cele despre familie, și apoi a făcut-o să se reverse în ultimul demers, dedicat întocmai sinodalității. Sinodul episcopilor își păstrează în mod natural propria fizionomie instituțională și, în același timp, se îmbogățește cu roadele maturizate în acest anotimp. Voi sunteți instituția deputată să culeagă aceste roade și să facă o reflecție de ansamblu. Vă încurajez în această muncă, mă rog pentru ca ea să fie rodnică și, încă de acum, vă sunt recunoscător”, a mai spus papa Leon al XIV-lea.

Sinodul episcopilor a fost înființat de sfântul Paul al VI-lea pentru a da răspuns solicitării exprimate de Părinții Conciliului Vatican II de a menține viu spiritul experienței conciliare. Inaugurat pe 11 octombrie 1962 de sfântul Ioan al XXIII-lea, care a murit pe 3 iunie 1963, Conciliul Vatican II a fost încheiat pe 8 decembrie 1965 de sfântul Paul al VI-lea. Înființarea Sinodului episcopilor ca instituție permanentă a avut loc în dimineața din 15 septembrie 1965, la începutul celei de-a 128-a congregații generale, când a fost promulgată scrisoarea apostolică motu proprio ”Apostolica sollicitudo”.

Instrument al colegialității episcopale, sinodul reprezintă spațiul de întâlnire al episcopilor între ei și împreună cu Succesorul lui Petru pentru a împărtăși preocupările și experiențele în vederea găsirii unor soluții pastorale aplicabile la nivel universal.