Leon XIV, în pelerinaj la sanctuarul de la Mentorella (Roma), apoi revine în Vatican

Sfântul Părinte Leon XIV a făcut marți, 19 august a.c., o vizită de rugăciune la sanctuarul marian de la Mentorella, dedicat Fecioarei Maria a harurilor. În cursul serii, papa se întoarce în Cetatea Vaticanului după o scurtă perioadă de odihnă la reședința pontificală din Castel Gandolfo.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

19 august 2025 – Vatican News. Sfântul Părinte Leon al XIV-lea a mers marți, 19 august a.c., în vizită privată la sanctuarul marian de la Mentorella, dedicat Fecioarei Maria a harurilor: a informat printr-un comunicat de presă Prefectura Casei Pontificale.

Cu ocazia pelerinajului privat la sanctuarul situat în regiunea Guadagnolo di Capranica Prenestina, din dieceza de Palestrina, pontiful a stat de vorbă cu călugării rogaționiști polonezi, care se ocupă de pastorația sanctuarului, și s-a întors la reședința pontificală de la Castel Gandolfo, unde a avut o scurtă perioadă de odihnă prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

În cursul serii de marți, papa Leon al XIV-lea revine în Cetatea Vaticanului, unde mâine are tradiționala audiență generală cu romanii și pelerinii.