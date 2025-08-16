Papa Leon în dialog cu tinerii americani

Pe 21 noiembrie a.c., papa Leon al XIV-lea va participa la o întâlnire, transmisă în direct, cu Federația națională pentru pastorația tineretului catolic (NFCYM), în timpul sesiunii plenare a Conferinței naționale a tineretului catolic (NCYC), din Statele Unite ale Americii. Pontiful va intra in direct cu tinerii americani la ora 10:15 (ora de Est a SUA).

Vatican News

Pe 21 noiembrie a.c., papa Leon al XIV-lea va participa la o întâlnire, transmisă în direct, cu Federația națională pentru pastorația tineretului catolic (NFCYM), în timpul sesiunii plenare a Conferinței naționale a tineretului catolic (NCYC), din Statele Unite ale Americii. Pontiful va intra in direct cu tinerii americani la ora 10:15 (ora de Est a SUA).

Papa se va adresa unui public de 15.000 de tineri americani

Federația salută anunțul cu ”profundă onoare”. Se așteaptă ca papa să se adreseze unui public de aproximativ 15.000 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, din mișcările catolice de tineret din întreaga țară, și să interacționeze direct cu aceștia într-un dialog live de 45 de minute. ”Va fi o oportunitate semnificativă pentru tineri”, potrivit unui comunicat al organizației, ”de a experimenta grija și atenția Bisericii Universale față de vocile, experiențele și speranțele lor”. Christina Lamas, director executiv al NFCYM, subliniază că prezența papei ”este o reamintire profundă a faptului că tinerii sunt în inima Bisericii și că vocile lor contează”. Conferința urmează evenimentului jubiliar al Influencerilor digitali, care a avut loc pe 28 și 29 iulie a.c., la Roma.

Mons. Pérez: Întâlnirea, expresie a apropierii de tinerii catolici

”Alegerea Sfântului Părinte de a se întâlni cu tinerii americani în acest fel”, spune monseniorul Nelson J. Pérez, arhiepiscop de Philadelphia și membru al consiliului de administrație al NFCYM, ”este o expresie a apropierii sale de tinerii catolici, urmând pașii predecesorului său, papa Francisc. Un grup de tineri va purta un dialog direct cu papa Leon în timpul sesiunii. Rețeaua de televiziune Eternal Word Television Network (EWTN) va fi partenerul exclusiv de transmisie și streaming. Întâlnirea va reuni mii de tineri catolici, responsabili ai pastorației, preoți și voluntari din Statele Unite pentru trei zile de rugăciune, formare și celebrare în Indianapolis.