O pace ”dezarmată” și ”dezarmantă”: tema Zilei mondiale a păcii din 2026

”«Pacea să fie cu voi toți!» Către o pace dezarmată și dezarmantă” este tema aleasă pentru mesajul pe care papa Leon al XIV-lea îl va transmite cu ocazia Zilei mondiale a păcii din 2026: a anunțat astăzi Departamentul pentru serviciul dezvoltării umane integrale. Ziua mondială a păcii, înființată de sfântul Paul al VI-lea, este marcată anual de Biserica catolică pe 1 ianuarie.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

26 august 2025 – Vatican News. Departamentul pentru serviciul dezvoltării umane integrale a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă tema mesajului papal pentru Ziua mondială a păcii din 2026: «Pacea să fie cu voi toți! Către o pace ”dezarmată” și ”dezarmantă”».

Tema mesajului papei Leon al XIV-lea pentru Ziua mondială a păcii din 2026, zi pastorală care se marchează anual pe 1 ianuarie, ”îndeamnă omenirea să respingă logica violenței și a războiului pentru a îmbrățișa o pace autentică, întemeiată pe iubire și dreptate”, se subliniază în comunicatul de presă.

Pacea înțeleasă în acest fel, se mai spune în comunicat, ”trebuie să fie dezarmată, întemeiată nu pe frică, pe amenințare sau pe armamente”. În același timp, este de dorit o pace ”dezarmantă, pentru că aceasta este capabilă să soluționeze conflictele, să deschidă inimile și să genereze încredere, empatie și speranță. Nu este îndeajuns a invoca pacea: este necesar ca aceasta să fie concretizată într-un stil de viață care să respingă orice formă de violență, vizibilă ori structurală”.

”Salutul lui Cristos cel înviat, «Pacea să fie cu voi!» (cf. In 20,19)”, se menționează la finalul comunicatului, ”este un îndemn adresat tuturor - celor care cred, celor care nu cred, responsabililor politici și cetățenilor – de a edifica Împărăția lui Dumnezeu și de a construi împreună un viitor uman și pașnic”.

După cum s-a specificat, Ziua mondială a păcii a fost înființată de sfântul Paul al VI-lea printr-un mesaj din 8 decembrie 1967, în atmosfera conflictuală care avea să ducă la războiul din Vietnam, și a fost marcată pentru prima dată de Biserica catolică pe 1 ianuarie 1968. La rândul său, adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a înființat Ziua internațională a păcii în 1981. Începând cu 2001, manifestările ONU prilejuite de această inițiativă sunt organizate în 21 septembrie.