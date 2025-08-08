Telegrama papei pentru victimele accidentului din Ghana

Într-o telegramă semnată de cardinalul Parolin, papa Leon al XIV-lea își exprimă condoleanțele pentru moartea miniștrilor din Ghana, ai apărării, mediului și tehnologiei, a trei funcționari guvernamentali și a altor trei persoane care călătoreau în elicopter. Plecat din Accra, elicopterul s-a prăbușit în regiunea Ashanti din cauze încă necunoscute. În țară a fost proclamată zi de doliu național.

Vatican News

Papa Leon a trimis o telegramă de condoleanțe, semnată de cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, către monseniorul Matthew K. Gyamfi, episcop de Sunyani și președinte al Conferinței Episcopale din Ghana, în care asigură națiunea de ”apropiere spirituală în acest moment dificil” pentru accidentul de elicopter militar, care a avut loc în țara africană, în care au decedat miniștrii apărării, Edward Omane Boamah, mediului și tehnologiei, Ibrahim Murtala Muhammed, împreună cu alte 6 persoane.

Papa, se citește în telegramă, ”își exprimă condoleanțele pentru moartea miniștrilor, a funcționarilor guvernamentali și a tuturor celor care și-au pierdut viața”. De asemenea, încredințează sufletele celor răposați milostivirii Dumnezeului Atotputernic și ”se roagă pentru cei care plâng pierderea lor, în special pentru familiile lor”.

Elicopterul, un Z9 al forțelor armate ghaneze, s-a prăbușit în regiunea Ashanti, în sudul țării. Decolase din capitala Accra, la ora locală 9.12 și se îndrepta spre nord-vest, către Obuasi. La bord se aflau trei membri ai echipajului, trei funcționari publici și cei doi miniștri. Cauzele accidentului nu sunt încă cunoscute. Președintele John Mahama a declarat doliu național.