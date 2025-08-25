Leon XIV a transmis un mesaj participanților la Sinodul valdezilor

Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj participanților la lucrările Sinodului valdezilor în care evidențiază dorința ”comuniunii depline” între creștini pentru a da o mărturie comună despre Isus Cristos și Evanghelia sa. Mesajul a fost transmis prin secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin. Lucrările sinodale se desfășoară la Torre Pellice în zilele 23-27 august 2025.

Vatican News – 25 august 2025

Sfântul Părinte Leon al XIV-lea, prin cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, a trimis un mesaj participanților la lucrările Sinodului valdezilor, care a început în 23 august a.c. și se încheie în 27 august a.c. la Torre Pellice (Italia). Pontiful își exprimă urarea de a se ajunge la ”deplina comuniune” între creștini, o aspirație deosebit de semnificativă pentru Leon al XIV-lea, care și-a luat ca motto pastoral cuvintele ”In Illo uno unum”.

În ”salutul cordial și fratern” transmis participanților la Sinodul valdezilor-metodiștilor, Sfântul Părinte a dat asigurarea ”rugăciunii sale pentru ca toți creștinii să poată merge cu sinceritatea inimii către comuniunea deplină pentru a da mărturie pentru Isus Cristos și Evanghelia sa”. În același timp, papa îndeamnă la cooperare ”în serviciul omenirii, în special în ceea ce privește apărarea demnității persoanei umane, promovarea dreptății și a păcii, dând răspunsuri comune la suferința care-i afectează pe cei mai slabi”.

Format din deputați ai comunităților locale, din pastori - bărbați și femei - și din responsabili ai diferitelor domenii de activitate, adunarea Sinodului valdezilor se reunește an de an în Văile Valdeze, din nord-estul Italiei. Inaugurarea lucrărilor a fost precedată de o ceremonie religioasă în timpul căreia viitorii slujitori ai cultului, la finalul studiilor și după un examen public, își iau angajamentul de a sluji în Comunitate, după care sunt învestiți prin punerea mâinilor din partea tuturor celor care formează adunarea. Lucrările se desfășoară după un model de dialog în adunare, nutrind convingerea că lucrarea Duhului Sfânt călăuzește deciziile luate de comun acord.

La discursul de deschidere a lucrărilor, pastorul Peter Ciaccio a subliniat ”îndatorirea anevoioasă” a Bisericilor: să vorbească despre Dumnezeu, să vorbească despre relația pe care o avem cu Dumnezeu și de urmările acesteia, să vorbească de faptul că Dumnezeu este cel care ne-a găsit și ne-a chemat, ceea ce nu trebuie să justifice atitudinea de dominare asupra semenilor, ci să fundamenteze slujirea și iubirea aproapelui, susținerea și apărarea celor din urmă.