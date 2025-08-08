Papa s-a întâlnit cu trei deținuți din Veneția

Joi, 7 august a.c., papa Leon al XIV-lea a primit în audiență, în Cetatea Vaticanului, trei deținuți din regiunea Veneto, care au primit permisiunea de a face un pelerinaj la Roma, parțial pe jos, din Terni. Patriarhul: ”Prietenii noștri deținuți trebuie să încerce să depășească o poveste care i-a marcat”. Directorul închisorii a povestit întâlnirea cu papa Leon al XIV-lea: ”O experiență intensă, autentică, profund umană. Închisoarea nu este doar o limită, ci o punte”.

Vatican News

”O întâlnire foarte cordială, foarte fraternă, informală. Nu au existat discursuri pregătite”. Patriarhul Veneției, Francesco Moraglia, a povestit mass-mediei de la Vatican despre audiența acordată joi, 7 august a.c., în ”Sala Consistoriului” a Palatului Apostolic, de către papa Leon al XIV-lea, unui grup de pelerini, printre care trei deținuți din Casa ”Circondariale di S. Maria Maggiore”, din Veneția, sosiți miercuri la Roma, din Terni, de unde au mers timp de cinci zile, pe jos, până în capitală. ”Cei trei deținuți”, a explicat episcopul, ”aflați în regim de detenție, au putut beneficia de permisiunea magistratului pentru a trăi o experiență de mare valoare pentru parcursul lor”. La întâlnirea cu papa, care a avut loc după trecerea prin Poarta Sfântă a bazilicii Sfântul Petru, au participat și capelanul închisorii pentru bărbați, preotul Massimo Cadamuro, directorul închisorii Enrico Farina, vicarul episcopal care se ocupă de activitatea caritativă, monseniorul Fabrizio Favaro, și directorul Caritas din Veneția, Franco Sensini.

Patriarhul Veneției a relatat despre încurajarea primită de la papă, în lumina darurilor pe care deținuții le-au oferit pontifului: o agendă, jurnalul călătoriei făcute pe jos în aceste zile, revista pe care deținuții o publică în penitenciar. Dieceza a oferit în dar un potir, o patenă realizată de maeștrii sticlari din Murano, care o reprezintă pe ”Sfânta Fecioară Nicopeia”, păstrată în bazilica Sfântul Marcu. ”Chemarea puternică”, a subliniat patriarhul, preluând cuvintele papei Leon al XIV-lea, ”este aceea a unei răscumpărări care privește societatea, oamenii, istoria, relațiile cu ceilalți, dar privește și propriul suflet, propria relație cu Dumnezeu. Prietenii noștri deținuți trebuie să încerce să învingă o istorie care i-a marcat”. Moraglia a povestit că a fost emoționantă scurta conversație, cu fiecare dintre participanți.



Patriarhul s-a oprit din nou asupra celor spuse de papa Leon: ”El a adăugat că această cale jubilară”, a continuat Moraglia, ”trebuie să rămână un punct de referință pentru a privi spre un viitor pe care trebuie să-l construiască deja în prezent, în acești ani în care parcurg o cale, aș spune, a dreptății, inclusiv față de societate”.