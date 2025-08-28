Leon XIV: Creștinismul nu e o devoțiune privată, ci uniunea cu Isus pentru o lume fraternă

Joi, 28 august a.c., papa Leon al XIV-lea a primit o delegație de politicieni din Franța, mai precis din dieceza de Créteil, însoțită de episcopul Dominique Blanchet, cu ocazia pelerinajului jubiliar. Papa a încurajat politicienii la curajul adevărului în exercițiul responsabilităților publice și la o mai mare uniune spirituală cu Isus cel răstignit în fața opțiunilor dificile.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

28 august 2025 – Vatican News. Sfântul Părinte a primit astăzi o delegație de personalități politice și civile din regiunea Val de Marne, în dieceza de Créteil, cu ocazia pelerinajului jubiliar. Papa l-a salutat în mod special pe episcopul diecezei, Dominique Blanchet, și a spus că este ”fericit” să primească o delegație de politicieni care efectuează un pelerinaj la Roma. ”Vă veți întoarce la angajamentele voastre zilnice întăriți în speranță”, a remarcat Sfântul Părinte, ”mai convinși în a lucrarea de edificare a unei lumi mai umane, mai fraterne, care nu poate să fie decât o lume mai impregnată de Evanghelie. În fața derivelor de tot felul pe care le cunosc societățile noastre occidentale, noi nu putem face nimic mai bun, în calitate de creștini, decât să ne întoarcem către Cristos și să-i cerem ajutorul în exercițiul responsabilităților noastre”.

În această perspectivă, a reluat papa, ”demersul vostru, mai mult decât o simplă îmbogățire personală, este de o mare importanță și de o mare utilitate pentru bărbații și femeile pe care îi slujiți. Și acesta este cu atât mai meritoriu cu cât nu este ușor în Franța, pentru un ales, în virtutea unei laicități uneori greșit înțeleasă, să acționeze și să decidă de o manieră coerentă cu credința sa în exercitarea responsabilităților publice”.

”Mântuirea pe care Isus a dobândit-o prin moartea și învierea sa”, a subliniat papa Leon al XIV-lea, ”cuprinde toate dimensiunile vieții umane precum cultura, economia și munca, familia și căsătoria, respectarea demnității umane și a vieții, sănătatea, trecând prin comunicare, educație și politică. Creștinismul nu poate fi redus la o simplă devoțiune privată căci acesta implică o manieră de a trăi în societate amprenta iubirii de Dumnezeu și de aproapele care, în Cristos, nu mai este un dușman, ci un frate”.

Făcând referință, apoi, la situațiile dificile cu care se confruntă regiunea pe care o reprezintă - precum violența din cartiere, traficul de droguri ori șomajul – papa a spus că, în fața acestor provocări, un responsabil creștin se simte întărit de virtutea carității pe care a primit-o la botez dacă ”își trăiește și mărturisește credința care lucrează în el și relația personală cu Cristos care îl luminează și îi dăruiește această tărie”. ”Isus a spus aceasta în mod clar: «Fără mine, nimic nu puteți face» (In 15,5). Nu e de mirare, așadar, dacă promovarea valorilor, oricât ar fi de evanghelice, dar sunt golite de Cristos, care este originea lor, se dovedesc neputincioase în a schimba lumea”.

Primul și singurul sfat pe care papa a dorit să-l transmită pelerinilor este ”acela de a vă uni din ce în ce mai mult cu Isus, de a trăi și a mărturisi această uniune. Nu există o separare în personalitatea unei persoane publice: omul politic nu este de o parte și, de cealaltă, creștinul. Dar există omul politic care, sub privirea lui Dumnezeu și a conștiinței proprii, trăiește creștinește angajamentele și responsabilitățile sale. Sunteți chemați, de aceea, să vă întăriți în credință, să aprofundați învățătura – în special doctrina socială – pe care Isus a învățat-o lumii și să puneți în practică în exercițiul îndatoririlor voastre și în elaborarea legilor. Bazele ei sunt într-un profund acord cu natura umană, cu legea naturală pe care toți pot să o recunoască, chiar și cei care nu sunt creștini, chiar și cei care nu au credință. Nu trebuie, prin urmare, să ne temem să o propunem și să o apărăm cu convingere: este o învățătură salvatoare care vizează binele întregii ființe umane, edificarea unor societăți pașnice, armonioase, prospere și reconciliate”.

”Sunt conștient”, a spus papa la finalul discursului, ”că angajamentul creștin de o manieră deschisă a unui responsabil public nu este ușor, mai ales în anumite societăți occidentale în care Cristos și Biserica sa sunt marginalizați, deseori ignorați, alteori ridiculizați. Nu ignor presiunile, interesele de parte, colonizările ideologice – pentru a prelua o fericita expresie a papei Francisc – la care sunt supuși politicienii. Au nevoie de curaj, curajul de a spune uneori ”nu, eu nu pot” atunci când este în joc adevărul. În această situație, numai uniunea cu Isus, cu Isus răstignit, vă va dărui acest curaj de a suferi pentru numele său. El a spus aceasta discipolilor săi: «În lume veți avea necazuri, însă curaj, eu am învins lumea» (In 16,33)”.

”Păstrați speranța într-o lume mai bună, păstrați certitudine că, uniți cu Cristos, eforturile voastre vor aduce roade și vor fi răsplătite”, a mai spus papa Leon al XIV-lea la încheierea audienței, înainte de a invoca asupra pelerinilor ocrotirea Fecioarei Maria și binecuvântarea sa apostolică.