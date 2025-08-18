Leon XIV: Binele comun al popoarelor să fie pe primul loc în negocierile de pace

Duminică, 17 august a.c., după rugăciunea Angelus, din ”Piazza della Libertà”, de la Castel Gandolfo, papa s-a rugat ”pentru ca eforturile de a pune capăt războaielor și de a promova pacea să aibă succes”. De asemenea, s-a rugat pentru victimele inundațiilor din Pakistan, India și Nepal. A mulțumit asociațiilor care promovează inițiative culturale și de evanghelizare în locurile de vacanță, cum ar fi ”Misiunea tineretului din Riccione”.

Alessandro Di Bussolo

În inima papei Leon al XIV-lea, ”binele comun” al tuturor popoarelor este pe primul loc, așa cum a subliniat în alocuțiunea din fața Palatului Pontifical de la Castel Gandolfo, în ”Piazza della Libertà”, după rugăciunea Angelus, duminică, 17 august a.c. El a făcut referire la negocierile în curs, pentru a ajunge la o încetare a focului și la pace între Ucraina și Rusia, în urma summit-ului dintre președintele american Trump și președintele rus Putin, dar și, în Fâșia Gaza, între Israel și Palestina: ”Să ne rugăm pentru ca eforturile de a pune capăt războaielor și de a promova pacea să aibă succes; astfel încât, în negocieri, binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc”.

În timp ce papa vorbea, în minutele care au urmat, agențiile de știri au relatat că la întâlnirea de luni, 18 august a.c., de la Washington, dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vor participa și președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Și alți lideri europeni sunt așteptați să participe la întâlnire.

Rugăciune pentru victimele inundațiilor din Asia

Papa Leon al XIV-lea nu i-a uitat pe cei afectați de violența devastatoare a naturii, care a provocat inundații violente în Asia, în ultimele zile, cu sute de victime: ”Sunt aproape de popoarele din Pakistan, India și Nepal afectate de inundațiile violente. Mă rog pentru victime și familiile lor, precum și pentru toți cei care suferă din cauza acestui dezastru”.

Angajament pentru animare culturală și evanghelizare

Vara, a amintit apoi Sfântul Părinte, este un moment pentru ”diverse inițiative de animare culturală și de evanghelizare, adesea organizate în destinații de vacanță. Este frumos să vezi cum pasiunea pentru Evanghelie stimulează creativitatea și angajamentul grupurilor și asociațiilor de toate vârstele. Mă gândesc, de exemplu, la misiunea tinerilor care a avut loc în aceste zile la Riccione. Le mulțumesc organizatorilor și tuturor celor care participă la aceste evenimente în diferite moduri”.

În final, papa Leon a salutat, în mod special, printre credincioșii prezenți la Castel Gandolfo, grupul ”AIDO din Coccaglio”, ”care sărbătorește 50 de ani de angajament față de viață”, donatorii de sânge ”AVIS” veniți cu bicicleta din Gavardo (Brescia), tinerii din Casarano și călugărițele franciscane ale Sfântului Anton. De asemenea, a binecuvântat marele pelerinaj de la sanctuarul marian de la Piekary, în Polonia.