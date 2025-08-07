Leon XIV: Biserica să fie un far de speranță pentru națiuni

În mesajul video difuzat miercuri, 6 august a.c., pentru participanții la cel de-al treilea Congres catolic panafrican privind teologia, societatea și viața pastorală, în Coasta de Fildeș, papa Leon a spus că speranța, ”ne inspiră și ne susține să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, chiar și atunci când ne confruntăm cu dificultățile vieții. Cu toate acestea, tocmai rolul Bisericii este să fie lumina lumii, o cetate așezată pe un munte, un far de speranță pentru națiuni”.

Vatican News

Biserica să fie lumina lumii. Este invitația fundamentală subliniată de pontif în mesajul video difuzat miercuri, 6 august a.c., adresat celor 350 de participanți (delegați și reprezentanți din întregul continent și din Biserica mondială) la cel de-al treilea Congres catolic panafrican despre teologie, societate și viață pastorală, care a început pe 6 și continuă până pe 10 august a.c., la Abidjan, în Coasta de Fildeș. Intitulat ”Mergând împreună în speranță ca Biserică, familia lui Dumnezeu în Africa”, congresul – cea mai mare reuniune de teologi catolici africani, îndrumători pastorali, experți, episcopi, laici – se desfășoară la sediul Universității Catolice din Africa de Vest (UCAO), din Abidjan Cocody și este unul dintre momentele importante ale celebrării Anului jubiliar pentru Biserica din Africa, ocazie de a exprima visurile privind viitorul acesteia.

Construirea mijloacelor de sprijin

Papa Leon al XIV-lea a amintit despre ”responsabilitatea de a avea grijă unii de alții”, ca dimensiune esențială a vieții ecleziale. Cu atât mai mult într-un context precum cel al continentului african, care ”se confruntă cu o serie de dificultăți speciale. Vă încurajez să continuați să construiți familia Bisericilor locale în diferitele voastre țări și zone, astfel încât să fie mijloace de sprijin disponibile pentru toți frații și surorile noastre în Cristos, precum și pentru societate în general, în special pentru cei care trăiesc în periferii”.

Speranța este vitală

Papa a explicat valoarea speranței: ”Ea joacă un rol vital în pelerinajul nostru pământesc”, prin intermediul ei ajungem la plenitudinea ”fericirii Cerești”, ne inspiră și ne susține ”să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, chiar și atunci când ne confruntăm cu dificultățile vieții. Confruntați cu aceste provocări și cu percepția că lucrurile rămân neschimbate, este ușor să ne descurajăm. Cu toate acestea, tocmai rolul Bisericii este să fie lumina lumii, o cetate așezată pe un munte, un far de speranță pentru națiuni”.