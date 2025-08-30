Din agenda pontificală: 30 august 2025

Vatican News – 30 august 2025

Sâmbătă, 30 august 2025, papa Leon al XIV-lea l-a primit în audiență pe președintele Republicii Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

De asemenea, papa l-a primit sâmbătă în audiență pe profesorul Andrea Riccardi, fondator al Comunității ”Sfântul Egidiu”.

În fine, Sfântul Părinte i-a primit astăzi în audiențe succesive pe cardinalul Filippo Iannone, prefect al Departamentului pentru textele legislative, monseniorul Tommaso Valentinetti, arhiepiscop de Pescara (Italia), monseniorul Domenico Sorrentino, arhiepiscop de Assisi (Italia), și pe monseniorul Giuseppe Russo, episcop de Altamura (Italia).