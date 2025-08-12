Din cauza căldurii, audiența generală din 13 august a fost mutată în Aula Paul al VI-lea

Din cauza temperaturilor ridicate prevăzute, audiența generală a papei Leon al XIV-lea de miercuri, 13 august a.c., va avea loc în Aula Paul al VI-lea, tot la ora 10. Succesiv, papa va trece prin bazilica Sfântul Petru pentru a saluta pe cei care nu au găsit loc în aulă și au urmărit audiența pe ecrane. După-amiaza va pleca spre Castel Gandolfo.

Din cauza temperaturilor ridicate prevăzute, audiența generală a papei Leon al XIV-lea de miercuri, 13 august a.c., va avea loc în Aula Paul al VI-lea, tot la ora 10. Succesiv, papa va trece prin bazilica Sfântul Petru pentru a saluta pe cei care nu au găsit loc în aulă și au urmărit audiența pe ecrane. Cu toate acestea, vor fi activate ecranele mari pentru a urmări audiența atât în Piața Sfântul Petru, cât și în ”Piazzale Petriano”, în fața Aulei Paul al VI-lea.

După-amiaza, papa Leon al XIV-lea va merge la Castel Gandolfo pentru o perioadă de odihnă, la reședința ”Villa Barberini”, din cadrul Vilelor Pontificale. În timpul acestei șederi, vineri, 15 august, în sărbătoarea ”Adormirii Maicii Domnului”, pontiful va celebra Sfânta Liturghie la ora 10:00, în parohia ”San Tommaso da Villanova” din Castel Gandolfo, iar la ora 12:00 va spune rugăciunea mariană ”Angelus”, de la intrarea în Palatul Pontifical, din ”Piazza della Libertà”, tot la Castel Gandolfo.

Duminică, 17 august, la ora 9:30, papa Leon al XIV-lea va celebra Liturghia în sanctuarul ”Santa Maria della Rotonda” din Albano Laziale, alături de săracii asistați de asociația Caritas diecezan, împreună cu lucrătorii. La ora 12:00, va spune rugăciunea ”Angelus”, în ”Piazza della Libertà”, tot la Castel Gandolfo. În final, va fi momentul prânzului, împreună cu săracii asistați de Caritas, la ”Borgo Laudato si'”, în cadrul Vilelor Pontificale.