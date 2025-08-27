Țara Sfântă. Leon XIV-lea: Să fie eliberați ostaticii și să se pună capăt conflictului!

”Implor să fie eliberați toți ostaticii, să se ajungă la o încetare a focului permanentă, să se înlesnească intrarea sigură a ajutoarelor umanitare și să fie respectat în totalitate dreptul umanitar”. Miercuri, 27 august a.c., papa Leon al XIV-lea a lansat un vibrant apel la pace, eliberarea tuturor ostaticilor și respectarea dreptului umanitar.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

27 august 2025 – Vatican News. Papa Leon al XIV-lea a lansat astăzi un vibrant apel la pace și la respectarea dreptului umanitar în Țara Sfântă, unde actualul conflict ”a provocat atât de multă teroare, distrugere și moarte”. Vorbind în fața a zeci de mii de romani și pelerini prezenți miercuri la audiența generală, papa și-a exprimat susținerea Declarației comune a patriarhilor greco-ortodox și latin ai Ierusalimului care au cerut cu stăruință ruperea spiralei de violență și încetarea războiului.

”Vinerea trecută”, a spus papa miercuri, 27 august a.c., ”i-am însoțit în rugăciune și post pe frații și surorile care suferă din cauza războaielor. Revin astăzi cu un puternic apel adresat părților implicate și comunității internaționale pentru ca să se pună capăt conflictului din Țara Sfântă, care a provocat atât de multă teroare, distrugere și moarte.

Implor să fie eliberați toți ostaticii, să se ajungă la o încetare a focului permanentă, să se înlesnească intrarea sigură a ajutoarelor umanitare și să fie respectat în totalitate dreptul umanitar, mai ales obligația de a tutela civilii și interdicția privind pedepsele colective, uzul nediferențiat al forței și deplasarea cu forța a populației.

Mă asociez la Declarația comună a patriarhilor greco-ortodox și latin ai Ierusalimului, care ieri au cerut «să se pună capăt acestei spirale de violență, să se pună capăt războiului și să se acorde prioritate binelui comun al persoanelor».

Să o implorăm pe Maria, regina păcii, izvor de mângâiere și speranță: mijlocirea ei să dobândească reconciliere și pace în această țară atât de dragă pentru toți!”