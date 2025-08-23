Din agenda pontificală: 23 august 2025

Vatican News – 23 august 2025

Sâmbătă, 23 august a.c., papa Leon al XIV-lea a primit în audiență o delegație a asociației ”Chagos Refugees Group”, care promovează întoarcerea populației chagos în arhipelagul retrocedat recent Republicii Mauritius. ”Toate popoarele, chiar și cele mai mici și mai vulnerabile”, a spus papa în salutul său adresat în limba franceză, ”trebuie să fie respectate de către cei puternici în identitatea lor și în drepturile lor, în special în ceea ce privește dreptul de a trăi în propria țară, și nimeni nu trebuie să le constrângă la un exil forțat”.

Tot sâmbătă, Suveranul Pontif a primit în audiență participanții la a XVI-a întâlnire anuală a asociației “International Catholic Legislators Network”. Observând tema întâlnirii, “The New World Order: Major Power Politics, Corporate Dominions and the Future of Human Flourishing” (Noua ordine mondială: politica marilor puteri, dominația multinaționalelor și viitorul prosperității umane), Sfântul Părinte a mărturisit în disucrsul său că în aceste cuvinte este cuprinsă ”o preocupare și, în același timp, o dorință. Suntem cu toții preocupați din cauza direcției pe care lumea noastă a luat-o și, cu toate acestea, ne dorim o prosperitate umană autentică. Ne dorim o lume în care orice persoană să poată trăi în pace, libertate și plinătate după planul lui Dumnezeu”.

De asemenea, în audiență comună, papa a primit participanții la respectivele capitole generale ale următoarelor congregații de călugărițe: Misionarele Fiice ale Sfintei Familii, Institutul Apostole ale Sfintei Familii, Surorile Fiice ale Nazaretului și Surorile Carității Sfintei Maria. Remarcând în discursul său că adunările generale ale acestor congregații se desfășoară în anul jubiliar dedicat speranței, papa a spus că istoria fondării lor le face să fie ”mărturisitoare de speranță, mai ales ale acelei speranțe care ne face să fim îndreptați cu statornicie către bunurile viitoare și pentru care, în calitate de persoane consacrate, sunteți chemate să fiți semn și profeție” (cf. Fil 3,13-14; Lumen gentium, nr. 44).

Alte trei întâlniri au marcat agenda de sâmbătă a papei Leon al XIV-lea, care i-a primit în audiențe succesive pe mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez (O.F.M.), episcop de Jinotega, în Nicaragua, pe părintele Francesco Patton (O.F.M.) și pe mons. Luis Francisco Miranda Rivera, episcop de Fajardo-Humacao, în Porto Rico.