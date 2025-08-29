Din agenda pontificală: 29 august 2025

Vatican News - 29 august 2025

Vineri, 29 august 2025 – comemorarea liturgică a martiriului sfântului Ioan Botezătorul - papa Leon al XIV-lea i-a primit în audiențe succesive pe Ward Fitzgerald, președinte al asociației ”Papal Foundation”, și pe Matteo Salvini, vicepreședinte al Consiliului de miniștri al Republicii Italiene și ministru al infrastructurii și transporturilor.

Tot vineri, Sfântul Părinte a primit în audiență membrii asociației Escuelas de Evangelización “San Andrés”.

În fine, papa i-a primit vineri în audiențe succesive pe cardinalul José Tolentino de Mendonça, prefect al Departamentului pentru cultură și educație, și pe cardinalul Mauro Gambetti (OFMConv.), vicar general al Sanctității Sale pentru Statul Cetății Vaticanului și arhiparoh al bazilicii papale Sfântul Petru în Vatican.