Atac armat într-o școală catolică din SUA: Doi copii uciși. Profunda întristare a Papei

Papa Leon al XIV-lea își exprimă profunda întristare pentru "teribila tragedie" din orașul american Minneapolis, din statul Minnesota, unde miercuri, 27 august, a avut loc un atac armat în biserica "Annunciation" (Buna Vestire) din incinta Școlii Catolice Annunciation.

Vatican News

28 august 2025. În telegrama de condoleanțe, semnată de cardinalul secretar de stat, pontiful își manifestă apropierea spirituală față de toți cei afectați de atacul armat în care doi elevi, de 8 și 10 ani, au fost uciși. Atacatorul a tras focurile de armă prin geamurile bisericii din cadrul complexului școlar, în timp ce elevii erau așezați în bănci și participau la Sfânta Liturghie.

În telegrama transmisă arhiepiscopului de Saint Paul și Minneapolis, Bernard Hebda, papa Leon "încredințează sufletele copiilor decedați iubirii lui Dumnezeu Atotputernicul", spunând că se roagă pentru cei răniți, precum și pentru echipele de salvare, pentru personalul medical și membrii clerului care se îngrijesc de cei afectați de tragedie și de familiile lor.

În urma incidentului armat, 3 persoane și-au pierdut viața, inclusiv atacatorul, iar alte 17 au fost rănite.

Telegrama se încheie cu binecuvântarea apostolică dată pe Leon al XIV-lea comunității Școlii Catolice Annunciation, Arhiepiscopiei Saint Paul și Minneapolis și tuturor locuitorilor zonei metropolitane Twin Cities, ca "garanție de pace, putere și mângâiere în Domnul Isus".