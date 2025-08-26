Zelul misionar al părintelui Rudamina SJ să încurajeze dialogul ecumenic și interreligios

În numele papei Leon al XIV-lea, cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, a trimis cardinalul Filipe Neri António Sebastião Rosário Ferrão, arhiepiscop de Goa și Damão, în India, o telegramă în contextul celebrărilor prilejuite de împlinirea a 400 de ani de la sosirea în India a primului lituanian, părintele Andrius Rudamina SJ.

26 august 2025. În telegramă, Sfântul Părinte transmite salutări cordiale și urări de bine tuturor celor adunați în Catedrala din Old Goa (Goa Velha) pentru a marca 400 de ani de la sosirea în India a primului preot iezuit lituanian, Andrius Rudamina.

Alăturându-se rugăciunilor de mulțumire înălțate lui Dumnezeu Atotputernicul "pentru mărturia acestui preot misionar, a cărui credință catolică neclintită este încă vizibilă astăzi în Lituania", papa Leon al XIV-lea se roagă, de asemenea, pentru ca celebrarea unei astfel de atitudini de generozitate și curaj în ducerea mesajului mântuitor al Evangheliei tuturor popoarelor "să încurajeze pe mulți în timpul nostru să răspundă cu aceeași răbdare și înțelegere la misiunea evanghelizării".

De asemenea, pontiful își exprimă încredere că, "pornind de la zelul misionar al părintelui Rudamina și de la extraordinara sa moștenire de dialog și integrare culturală, creștinii acestei Biserici locale să fie încurajați, mai ales în acest An Jubiliar centrat pe speranță, să promoveze dialogul ecumenic și interreligios, care poate servi întregii societăți ca model de armonie frățească, înțelegere și reconciliere".

Cu aceste sentimente, Sfântul Părinte acordă cu mare bunăvoință "binecuvântarea sa apostolică celor prezenți la celebrări, pe care o extinde cu bucurie și familiilor lor, ca garanție a bucuriei și păcii în Domnul nostru Isus Cristos".