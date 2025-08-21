Leon al XIV-lea: Abordarea conflictelor cu înțelegere și răbdare

Într-o telegramă care poartă semnătura cardinalului Pietro Parolin, secretar de stat, papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe participanții la cel de-al XVII-lea Congres Internațional de Teologie Morală, cu desfășurare la Bogota, în zilele de 20 și 21 august a.c., să abordeze provocările actuale inspirându-se din viața sfântului Alfons Maria de' Liguori, pentru a fi "semne vizibile al infinitei milostiviri a lui Dumnezeu".

21 august 2025. Abordarea provocărilor și conflictelor actuale urmând exemplul sfinților, precum sfântul Alfons Maria de' Liguori "care a știut să găsească un echilibru între cerințele legii lui Dumnezeu și dinamica conștiinței și libertății omului", adoptând "o atitudine caritabilă, înțelegătoare și răbdătoare" și devenind astfel "un semn vizibil al infinitei milostiviri a lui Dumnezeu". Acesta este îndemnul pe care papa Leon al XVI-lea l-a adresat într-o telegramă trimisă organizatorilor și participanților la cel de-al XVII-lea Congres Internațional de Teologie Morală, care se desfășoară la Bogota, Columbia, în zilele de 20 și 21 august. Organizat de Fundación Universitaria San Alfonso, în colaborare cu Institutul Pontifical Academia Alfonsiana și Fundación Déjame Nacer, congresul a propus spre reflecție și dezbatere tema "Etica în secolul XXI-lea: schimbări și conflicte în societate, gen, IA și ecologie integrală".

În telegrama semnată de cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, și adresată părintelui Oscar Báez Pinto, rector al instituției de învățământ universitar Fundación Universitaria San Alfonso, papa Leon își exprimă speranța ca "aceste zile să fie o ocazie propice pentru a reflecta asupra provocărilor, schimbărilor și conflictelor actuale, în lumina revelației divine, care își găsește împlinirea în Isus Cristos". Încheind cu invocarea protecției preacuratei Fecioare Maria, Sfântul Părinte le împarte tuturor participanților, familiilor și persoanelor dragi, binecuvântarea apostolică.