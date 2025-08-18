Papa Leon al XIV-lea: Cristos să fie vestit cu claritate și iubire

Evanghelizarea, echitatea și ocrotirea mediului sunt cele trei dimensiuni subliniate în telegrama papei, semnată de cardinalul Parolin, adresată participanților la lucrările Conferinței Bisericești din Regiunea Amazonului. Adunarea se desfășoară la Bogotà în zilele 17-20 august 2025.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

18 august 2025 – Vatican News. ”Isus Cristos să fie vestit cu claritate și iubire astfel încât să dăruim popoarelor pâinea proaspătă și curată a Evangheliei și hrana cerească a Euharistiei”: se citește în telegrama papei Leon al XIV-lea, semnată de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, participanților la lucrările Conferinței Bisericești a Regiunii Amazonului, programate la Bogotà în zilele 17-20 august. Telegrama a fost adresată cardinalului Pedro Ricardo Barreto Jimeno (S.J.), președinte al Conferinței bisericești menționate.

”Sanctitatea Sa”, se afirmă în telegramă, ”vă mulțumește pentru efortul vostru de a promova binele mai mare al Bisericii pentru credincioșii din prețiosul teritoriu amazonian și, ținând cont de cele aflate la Sinod despre ascultarea și participarea tuturor vocațiilor în Biserică, vă îndeamnă să căutați, pe baza unității și a colegialității specifice unui organism episcopal (cf. Documentul final al Sinodului special pentru Amazonia, nr. 115), modalitatea prin care să-i ajutați concret și eficace pe episcopii diecezani și vicarii apostolici în desfășurarea misiunii lor”.

”În această privință”, se subliniază în telegramă, papa ”vă invită să țineți cont de trei dimensiuni strâns legate între ele în activitatea pastorală din această regiune: misiunea Bisericii de a vesti Evanghelia la toți oamenii (cf. decretul Ad gentes, nr. 1), tratamentul echitabil al popoarelor care locuiesc în regiune și grija față de casa comună”.

”Este esențial ca Isus Cristos, în care toate sunt reunite sub un singur cap (cf. Ef 1,10), să fie vestit cu claritate și o imensă caritate în rândul locuitorilor din Regiunea Amazonului”, afirmă papa în telegramă, ”astfel încât să ne angajăm să le dăruim acestora pâinea proaspătă și curată a Veștii celei bune și hrana cerească a Euharistiei, unica modalitate de a fi cu adevărat popor al lui Dumnezeu și trup al lui Cristos”.

”În această misiune, suntem mânați de certitudinea confirmată de istoria Bisericii că acolo unde este predicat numele lui Cristos, nedreptatea dă înapoi în mod proporțional căci, după cum spune apostolul Paul, orice exploatare a omului din partea omului se risipește dacă suntem capabili să ne primim ca frații unii pe alții (cf. Fm 1,16)”.

”În cadrul învățăturii perene”, se mai spune la finalul telegramei, ”nu mai puțin evident este dreptul și obligația de a ne îngriji de casa pe care Dumnezeu Tatăl ne-a încredințat-o ca unor administratori silitori pentru ca nimeni să nu distrugă în mod iresponsabil bunurile naturale care vorbesc despre bunătatea și frumusețea Creatorului și, cu atât mai puțin, să nu se supună acestora ca un sclav ori un adorator al naturii, pentru că aceste lucruri ne-au fost date ca să ajungem la țelul nostru de a-l preamări pe Dumnezeu și de a dobândi în acest fel mântuirea sufletelor noastre (cf. sfântul Ignațiu de Loyola, Exerciții spirituale, nr. 23)”.