Pe 17 august, Papa Leon va celebra, la Albano, Sfânta Liturghia cu săracii asistați de dieceză

Papa Leon la Albano, după Sfânta Liturghie celebrată în catedrala "Sfântul Pancrațiu", în data de 20 iulie 2025 (@VATICAN MEDIA)

Prefectura Casei Pontificale anunță că papa Leon al XIV-lea se va deplasa, duminică, 17 august, la Sanctuarul "Santa Maria della Rotonda", din Albano, Lazio. Succesiv, va recita rugăciunea antifonului marian "Angelus" în Piazza della Libertà, din Castel Gandolfo

Vatican News

8 august 2025. Un comunicat al Prefecturii Casei Pontificale informează că duminică, 17 august, la ora 9.30, Leon al XIV-lea se va deplasa la Sanctuarul "Santa Maria della Rotonda", din Albano, pentru a celebra Sfânta Liturghie cu săracii asistați de Dieceza de Albano și de angajații Caritas din dieceză.

La ora 12.00, va urma rugăciunea "Angelus" recitată de pontif împreună cu localnici și pelerini, în Piazza della Libertà, din Castel Gandolfo.

În micul oraș Albano, din regiunea Lazio, pontiful a celebrat o Sfântă Liturghie și pe 20 iulie, în timpul perioadei sale de odihnă estivă.