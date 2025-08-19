Papa Leon în dialog cu cititorii: Entuziasmul credinței și sinceritatea inimii, o binecuvântare

Laura, mamă și soție, i-a scris o scrisoare papei Leon al XIV-lea, prin intermediul revistei lunare "Piazza San Pietro", un proiect editorial dorit de papa Francisc care continuă și în prezent, în noul context al pontificatul papei Leon al XIV-lea. După cum informează pagina Web a revistei (piazzasanpietromagazine), publicația "găzduiește o rubrică exclusivă, redactată personal de Sfântul Părinte, care răspunde la scrisorile credincioșilor, stabilind un dialog direct și profund cu cititorii.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 19 august 2025. "Este momentul să încetinim ritmul, să ascultăm și să redescoperim ceea ce ne unește". De la această reflecție pornește noul număr al revistei "Piazza San Pietro", condusă de părintele Enzo Fortunato și promovată de cardinalul Mauro Gambetti.

Dar este și un moment de ascultare, așa cum o demonstrează scrisoarea pe care Laura, mamă și soție, i-a scris-o Papei prin intermediul acestei reviste lunare, mărturisindu-i bucuriile și greutățile credinței sale. Ea se întreabă cum să facă față dificultăților, iar Papa Leon o îndeamnă să le identifice, să le cheme pe nume și să împărtășească propria experiență.

Într-o notă de presă de prezentare a ultimului număr, este propus un fragment din scrisoarea Laurei adresată Sfântului Părinte, în care spune: "Am un soț care mă iubește foarte mult... și sunt mama a trei fete minunate pe care încerc să le hrănesc cu rugăciune și cuvântul Evangheliei în fiecare zi. [...] Trec printr-o perioadă în care credința mea este mai puternică ca niciodată... dar poate tocmai din acest motiv simt intens tentațiile care încearcă să preia controlul. Poate aceasta să însemne că credința mea nu este solidă?".

Papa Leon al XIV-lea a răspuns la scrisoarea Laurei, spunându-i: "entuziasmul tău pentru credință și sinceritatea inimii tale sunt o binecuvântare pentru tine și pentru familia ta. […] Dacă punctul tău de referință este Preacurata Fecioară Maria, vei reuși să faci față oricărei incertitudini. […] Împărtășirea proiectelor de iubire creștină este fundamentală pentru a crește spiritual și a colabora la harul și voința lui Dumnezeu".

Nota de prezentare a ultimului număr al revistei "Piazza San Pietro" dedică, de asemenea, un articol special Întâlnirii Fraternității, programată la Roma, în zilele de 12 și 13 septembrie, ocazie de întâlnire, apropiere și împărtășire prin dialog reciproc. De asemenea, propune o analiză aprofundată a firului roșu al păcii în istoria a doisprezece papi, de la Leon al XIII-lea la Leon al XIV-lea, și a modului profund în care au trăit fraternitatea.