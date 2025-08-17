Papa, la prânzul cu săracii: Să trăim împreună cu Dumnezeu, în comuniune și fraternitate

«... a fi aici, reuniți în această după-amiază, la această masă, înseamnă a trăi împreună cu Dumnezeu, în această comuniune, în această fraternitate.» Aceste cuvinte, rostite liber de papa Leon al XIV-lea au introdus momentul de comuniune, reprezentat de prânzul de duminică, 17 august a.c., de la Centrul "Borgo Laudato Si'", cu persoanele nevoiașe asistate de asociația Caritas din cadrul Diecezei de Albano.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 17 august 2025. Vorbind liber, pontiful a explicat semnificația profundă avută de acest moment de comuniune, spunând: «Mulți dintre voi m-ați ascultat deja în această dimineață, la Sfânta Liturghie, dar îmi vine în minte și aș dori să împărtășesc mai întâi acel gest atât de semnificativ pentru noi toți, care este frângerea pâinii, frângerea pâinii împreună, gestul prin care îl recunoaștem pe Isus Cristos în mijlocul celor care-l urmează: este Sfânta Liturghie, dar este și faptul de a fi împreună cu toții în jurul mesei, de a împărtăși darurile pe care Domnul ni le-a oferit. »

Papa Leon le-a mulțumit tuturor celor care lucrează în cadrul asociației diecezane Caritas și păstorului Diecezei de Albano, episcopul Vincenzo Viva, pentru primire și "pentru această posibilitate de comuniune într-un loc atât de frumos, care ne amintește de frumusețea naturii, a creației, dar ne face să ne gândim și la faptul că cea mai frumoasă dintre creaturi este cea creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică noi toți". «Și» – a continuat – «fiecare dintre noi reprezintă în acest sens imaginea lui Dumnezeu și cât de important este să ne amintim întotdeauna că găsim tocmai această prezență a lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Și, prin urmare, a fi aici reuniți în această după-amiază, la această masă, înseamnă a trăi împreună cu Dumnezeu, în această comuniune, în această fraternitate».

La final, Sfântul Părinte le-a mulțumit tuturor celor prezenți, cerând binecuvântarea Domnului asupra darurilor și asupra tuturor celor care au muncit pentru organizarea momentului de comuniune, definit de pontif "această frumoasă sărbătoare". În rugăciunea de binecuvântare a mesei, pontiful a cerut de la Dumnezeu binecuvântarea asupra celor prezenți și asupra darurilor primite din bunătatea sa, implorând de la Atotputernicul ajutorul pentru a putea trăi mereu uniți în iubirea Sa.