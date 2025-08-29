Să ducem mai departe moștenirea slujirii plină de iubire față de tot poporul lui Dumnezeu

«Viața Sfântului Augustin și chemarea sa de a conduce prin slujire ne reamintesc tuturor că avem daruri și talente date de Dumnezeu și că scopul, împlinirea și bucuria noastră provin din restituirea lor prin slujirea plină de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele nostru.»

Vatican News – 29 august 2025. Slujirea, chemarea la a fi făuritori de pace, arta ascultării prin rugăciune, tăcere, discernământ și reflecție: iată câteva aspecte abordate de papa Leon al XIV-lea în mesajul transmis Provinciei augustiniene Sfântul Toma de Villanova, din Statele Unite, joi, 28 august a.c., în comemorarea liturgică a sfântului Augustin.

În cadrul unei ceremonii care a avut loc joi, 28 august, în cursul serii, la Philadelphia, a fost transmis un videoclip al papei Leon, înregistrat la Castel Gandolfo. În cadrul festivității, la care au participat circa 700 de invitați, pontiful a fot distins cu Medalia Sfântului Augustin, cea mai înaltă distincție a Provinciei Sfântul Toma de Villanova, din Statele Unite.

«Pacea începe cu ceea ce spunem și facem și cu modul în care spunem și facem aceste lucruri» - a evidențiat pontiful, amintind vocația de a fi "făcători de pace în familia noastră și în mediul nostru" și de a recunoaște cu adevărat prezența lui Dumnezeu unul în celălalt.

Cu referire la necesitatea de a asculta, capacitate care vine în sprijinul unui dialog autentic, papa Leon a subliniat: «Sfântul Augustin ne amintește că, înainte de a vorbi, trebuie să ascultăm, iar ca Biserică sinodală suntem încurajați să ne reangajăm în arta ascultării prin rugăciune, tăcere, discernământ și reflecție».

Reliefând responsabilitatea de a asculta vocea Duhului Sfânt, de a ne asculta unii pe alții, de a asculta vocile celor săraci și marginalizați, ale căror glasuri trebuie auzite, pontiful a amintit: «Sfântul Augustin ne îndeamnă să fim atenți și să ascultăm învățătorul interior, vocea care vorbește din interiorul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne vorbește în inimile noastre».

În calitate de membru al Ordinului Sfântului Augustin, papa Leon i-a îndemnat pe confrații augustinieni să se străduiască să trăiască în fiecare zi potrivit exemplului sfântului Augustin, părintele lor spiritual, spunând: «A fi recunoscut ca augustinian este o onoare profund simțită. Datorăm atât de mult din ceea ce suntem spiritului și învățăturilor Sfântului Augustin și vă sunt recunoscător tuturor pentru numeroasele moduri în care viețile voastre arată un angajament profund față de valorile veritas, unitas, caritas».

Pontiful a dorit, totodată, să ofere un scurt medalion spiritual al fondatorului Ordinului din care face parte, amintind: «După cum știți, Sfântul Augustin a fost unul dintre marii fondatori ai monahismului, episcop, teolog, predicator, scriitor și Doctor al Bisericii. Dar acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte. Viața lui a fost plină de încercări și greșeli, la fel ca a noastră. Cu toate acestea, prin harul lui Dumnezeu, prin rugăciunile mamei sale, Monica, și ale comunității de oameni buni din jurul său, Augustin a reușit să găsească calea către pace pentru inima sa neliniștită».

«Astăzi» – a continuat – «suntem din nou chemați să ducem mai departe această moștenire a slujirii plină de iubire față de tot poporul lui Dumnezeu. În Evanghelie, Isus ne amintește să ne iubim aproapele, iar acest lucru ne provoacă, acum mai mult ca niciodată, să ne amintim să-l vedem pe aproapele nostru de astăzi prin ochii lui Cristos, că suntem cu toții creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin prietenie, relații, dialog și respect reciproc. Putem vedea dincolo de diferențele noastre și descoperi adevărata noastră identitate ca frați și surori în Cristos. (...)

Să continuăm să ne întărim misiunea comună, ca Biserică și comunitate, de a promova pacea, de a trăi în speranță și de a reflecta lumina și iubirea lui Dumnezeu în lume! Prin unitatea noastră în Cristos și prin comuniunea dintre noi, lumina va crește și va deveni mai strălucitoare în lumea noastră.

Sub îndrumarea și protecția Preacuratei Fecioare Maria, Maica Bunului Sfat, să nu uităm niciodată darurile pe care ni le-a dat prin da-ul plin de credință pe care l-a rostit când a acceptat ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru ea. »