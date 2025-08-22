Papa: Mărturisirea noastră comună poate depăși diviziunea și favoriza comuniunea

«Credem că unitatea pe care Cristos o dorește pentru Biserica sa trebuie să fie vizibilă și că această unitate crește prin dialog teologic, celebrări comune acolo unde este posibil și mărturie comună în fața suferinței umanității.» Aceasta este convingerea exprimată de papa Leon al XIV-lea în Mesajul adresat participanților la Săptămâna Ecumenică de la Stockholm, în Suedia.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 22 august 2025. Cu desfășurare între 18 și 24 august, Săptămâna Ecumenică de la Stockholm capătă în acest an o semnificație deosebită, având loc în contextul aniversării a 100 de ani de la Conferința Creștină Universală despre Viață și Muncă, din 1925, și al împlinirii a 1700 de ani de la primul Conciliu Ecumenic de la Niceea, definit de pontif "un eveniment profund în istoria creștinismului".

Depășirea diviziunilor prin mărturisirea noastră comună

Papa Leon a amintit că, în anul 325, episcopii din întreaga lume cunoscută s-au adunat la Niceea unde, afirmând divinitatea lui Isus Cristos, au formulat declarațiile noastre de credință în care se spune că Isus este "Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat" și "consubstanțial (homoousios) cu Tatăl". «Astfel» – a evidențiat – «ei au definit credința care continuă să unească creștinii. Acel conciliu a reprezentat un semn curajos de unitate în mijlocul diferențelor – o mărturie timpurie a convingerii că mărturisirea noastră comună poate depăși diviziunea și poate favoriza comuniunea. »

Slujirea care unește

Evidențiind că o dorință similară a însuflețit Conferința de la Stockholm, din 1925, convocată de pionierul mișcării ecumenice timpurii, arhiepiscopul Nathan Söderblom, pe atunci arhiepiscop luteran de Uppsala, papa Leon a amintit că Întâlnirea Ecumenică din 1925, de la Stockholm, a reunit aproximativ 600 de lideri ortodocși, anglicani și protestanți. Evidențiind că episcopul Söderblom avea convingerea că "slujirea unește", papa a amintit că acesta a făcut apel la frații și surorile sale creștine, cerându-le "să nu aștepte un acord asupra fiecărui punct teologic, ci să se unească în creștinismul practic”– să slujească împreună lumea în căutarea păcii, dreptății și demnității umane".

Ceea ce ne unește, mai mare decât ceea ce ne desparte

Succesiv, în Mesajul adresat participanților la Săptămâna Ecumenică de la Stockholm, în Suedia, papa Leon al XIV-lea scrie: «Deși Biserica Catolică nu a fost reprezentată la acea primă întâlnire, pot afirma, cu umilință și bucurie, că astăzi suntem alături de voi ca discipoli ai lui Cristos, recunoscând că ceea ce ne unește este mult mai mare decât ceea ce ne desparte.

De la Conciliul Vatican al II-lea, Biserica Catolică a îmbrățișat cu toată inima calea ecumenică. Într-adevăr, Unitatis Redintegratio, decretul Conciliului privind ecumenismul, ne-a chemat la dialog în spirit de fraternitate umilă și iubitoare, bazată pe botezul nostru comun și pe misiunea noastră comună în lume. Credem că unitatea pe care Cristos o dorește pentru Biserica sa trebuie să fie vizibilă și că această unitate crește prin dialog teologic, celebrări comune acolo unde este posibil și mărturie comună în fața suferinței umanității.»

Timpul pentru pacea lui Dumnezeu

Oprindu-se asupra temei aleasă pentru Săptămâna Ecumenică de la Stockholm, "Timpul pentru pacea lui Dumnezeu", Sfântul Părinte a evidențiat oportunitatea acestui mesaj în lumea din zilele noastre care "poartă cicatricile profunde ale conflictelor, inegalității, degradării mediului și ale unui sentiment crescând de deconectare spirituală". «Cu toate acestea» – a observat – «în mijlocul acestor provocări, ne amintim că pacea nu este doar o realizare umană, ci un semn al prezenței Domnului alături de noi. Aceasta este atât o promisiune, cât și o misiune, deoarece urmașii lui Cristos sunt chemați să devină artizani ai reconcilierii: să înfrunte diviziunea cu curaj, indiferența cu compasiune și să aducă vindecare acolo unde s-au produs răni. »

«Această misiune» – se spune în continuarea Mesajului – «s-a consolidat prin recentele evenimente ecumenice importante. În 1989, Papa Ioan Paul al II-lea a devenit primul pontif roman care a vizitat Suedia și a fost întâmpinat cu căldură la Catedrala din Uppsala de către arhiepiscopul Bertil Werkström, primat al Bisericii Suediei. Acest moment a marcat un nou capitol în relațiile dintre catolici și luterani. A urmat comemorarea comună a Reformei la Lund, în 2016, când Papa Francisc s-a alăturat liderilor luterani într-un moment comun de rugăciune și pocăință. Acolo, am afirmat parcursul nostru comun "de la conflict la comuniune". În această săptămână, în timp ce dialogați și sărbătoriți împreună, mă bucur că delegația trimisă de mine poate fi prezentă ca semn al angajamentului Bisericii Catolice de a continua parcursul de rugăciune și colaborare, oriunde putem, pentru pace, dreptate și binele tuturor.

Fie ca Duhul Sfânt, care a inspirat Conciliul de la Niceea și care continuă să ne călăuzească pe toți, să adâncească comuniunea voastră în această săptămână și să trezească o nouă speranță pentru unitatea pe care Domnul o dorește atât de arzător între urmașii săi. Cu aceste sentimente, mă rog ca pacea lui Cristos să fie cu voi toți.»