Papa a revenit pentru câteva zile de odihnă la reședința de la Castel Gandolfo

În după-amiaza de miercuri, 13 august a.c., papa Leon al XIV-lea a mers la reședința de vară din Castel Gandolfo pentru o scurtă perioadă de odihnă. Vineri (15 august) și duminică (17 august), pontiful celebrează Sfânta Liturghie cu credincioșii și conduce rugăciunea Îngerul Domnului. În 19 august, papa se întoarce în Cetatea Vaticanului.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

14 august 2025 – Vatican News. După audiența generală de miercuri, 13 august a.c., papa Leon al XIV-lea a mers cu automobilul la reședința de vară din Castel Gandolfo pentru câteva zile de odihnă: a informat Sala de presă a Sfântului Scaun. Întoarcerea papei în Cetatea Vaticanului este prevăzută pentru marți, 19 august.

Pentru Sfântul Părinte, aceste zile de odihnă nu sunt lipsite de angajamente publice cu credincioșii. Astfel, vineri, 15 august a.c., pontiful celebrează Sfânta Liturghie cu pelerinii și credincioșii în solemnitatea Înălțării cu trupul și sufletul la cer a Sfintei Fecioare Maria, iar la amiază conduce rugăciunea Îngerul Domnului. Sfânta Liturghie este celebrată în parohia pontificală ”Sfântul Toma de Villanova” din Castel Gandolfo, iar rugăciunea Îngerul Domnului, în Piazza della Libertà din aceeași localitate.

De asemenea, duminică, 17 august, Sfântul Părinte prezidează o celebrare euharistică la sanctuarul ”Santa Maria della Rotonda” din Albano, la care au fost invitați în mod special mai multe persoane vulnerabile din punct de vedere social, asistate de dieceza de Albano și de asociația Caritas a aceleiași dieceze. În aceeași zi, papa se întoarce la Castel Gandolfo, urmând ca la ora 12.00, în Piazza della Libertà, să conducă rugăciunea Îngerul Domnului.