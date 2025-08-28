Să fie pace. Discursuri ale Papei pentru Biserică și lume

O colecție de discursuri ale papei Leon al XIV-lea, de la începutul pontificatului său, este disponibilă în librăriile din Italia începând de miercuri, 27 august. Publicat de Editura Librăriei Vaticane în italiană, engleză și spaniolă, volumul oferă o înțelegere mai profundă a gândirii Sfântului Părinte.

Vatican News

28 august 2025. Primatul lui Dumnezeu, comuniunea în Biserică, căutarea păcii: acestea sunt temele prioritare ale magisteriului papei Leon al XIV-lea, care reies și din lectura volumului "E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo", care s-ar putea traduce Să fie pace! Discursuri pentru Biserică și lume.

La prima sa apariție în fața întregii lumi, pe 8 mai 2025, în comemorarea liturgică a martirilor din Algeria, Leon al XIV-lea a adresat tuturor mesajul de speranță pentru "o pace dezarmată și dezarmantă", îndemn care sună ca un ecou al testamentului spiritual al starețului Mănăstirii trapiste din Tibhirine (în Algeria), Christian de Chergé, ucis din ură față de credință, în mai 1996, împreună alți șase călugări trapiști, toți beatificați în 2018.

În discursurile papei Leon este clară afirmarea primatului lui Dumnezeu, reperul cel mai important pentru toți cei din Biserică și în special pentru cei care dețin autoritatea, cărora le-a amintit angajamentul la care nu au voie să renunțe: "ei să dispară pentru ca Cristos să rămână, ei să se facă mici pentru ca El să fie cunoscut și glorificat (cf. Ioan 3,30), ei să se dăruiască până la capăt pentru ca nimănui să nu-i lipsească ocazia de a-L cunoaște și de a-L iubi" (Papa Leon al XIV-lea, omilia primei sale Sfinte Liturghii, prezidată vineri, 9 mai 2025, în Capela Sixtină).

O altă mare dorință a pontifului, exprimată în mai multe ocazii, este cea a unei Biserici unite, semn al unității și comuniunii, "care să devină ferment pentru o lume împăcată".

Numeroasele apeluri la reconciliere continuă să fie adresate de papa Leon nu numai domeniului politicii, ci și inimii fiecărei persoane, deoarece "pacea începe cu fiecare dintre noi: cu modul în care îi privim pe ceilalți, îi ascultăm și vorbim despre ei".