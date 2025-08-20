Papa Leon: A ierta nu înseamnă a nega răul, ci a-l împiedica să genereze alt rău

«Câte relații se rup, câte povești se complică, câte cuvinte nespuse rămân în suspensie. Și totuși, Evanghelia ne arată că există întotdeauna o modalitate de a continua să iubim, chiar și atunci când totul pare iremediabil compromis. A ierta nu înseamnă a nega răul, ci a-l împiedica să genereze alt rău. Nu înseamnă a spune că nu s-a întâmplat nimic, ci a face tot posibilul pentru ca resentimentul să nu decidă viitorul.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 20 august 2025. Harul iertării înțeles nu ca negare a răului ci ca împiedicare a răului să genereze alt rău s-a aflat în centrul catehezei papei Leon al XIV-lea de la audiența generală de miercuri, 20 august a.c., din Aula Paul al VI-lea din Vatican.

Succesiv, pontiful i-a salutat pe credincioșii, pelerinii și turiștii care neputând intra în Aula Paul al VI-lea, din motive de spațiu, s-au adunat în Bazilica San Pietro și în Piazzale Petriano.

Pontiful ne-a îndemnat să cerem "harul de a ști să iertăm, chiar și atunci când nu ne simțim înțeleși, chiar și atunci când ne simțim abandonați", deoarece tocmai "în acele momente iubirea poate atinge apogeul".

«Așa cum ne învață Isus, a iubi înseamnă a-l lăsa pe celălalt liber – chiar și să trădeze – fără a înceta niciodată să crezi că chiar și acea libertate, rănită și pierdută, poate fi smulsă din înșelăciunea întunericului și redată luminii binelui» – a spus Sfântul Părinte

făcând referire la unul dintre "cele mai tulburătoare și luminoase gesturi din Evanghelie: momentul în care Isus, în timpul Cinei celei de Taină, îi oferă bucata de pâine celui care urmează să-l trădeze. Nu este doar un gest de împărtășire, este mult mai mult: este ultima încercare a iubirii de a nu se da bătută".

Iertarea, eliberatoare pentru cel care o oferă

«Când lumina iertării reușește să pătrundă printre crăpăturile cele mai adânci ale inimii, înțelegem că ea nu este niciodată inutilă», a spus pontiful, explicând că, "chiar dacă celălalt nu o primește, chiar dacă pare zadarnică, iertarea îl eliberează pe cel care o oferă: dizolvă resentimentul, redă pacea, ne restituie nouă înșine".

Revenind la textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 1-5, care a inspirat cateheza intitulată I-a iubit până la sfârșit pontiful a reliefat că "Isus, prin gestul simplu al pâinii oferite, arată că orice trădare poate deveni o ocazie de mântuire, dacă este aleasă ca spațiu pentru o iubire mai mare. El nu cedează răului, ci îl învinge cu binele, împiedicându-l să stingă ceea ce este mai adevărat în noi: capacitatea de a iubi".

Iertarea adevărată nu așteaptă pocăință

Subliniind că "libertatea celuilalt, chiar și atunci când se rătăcește în rău, poate fi încă atinsă de lumina unui gest blând", papa Leon a subliniat că "iertarea adevărată nu așteaptă pocăința, ci se oferă mai întâi, ca dar gratuit, chiar înainte de a fi primită".

Însă, Iuda, din păcate, nu înțelege – notează pontiful, cu referire la precizarea versetului 27 în care se apune că, după înghițitura de pâine "Satana a intrat în el" (v. 27). «Acest pasaj ne impresionează» – a observat pontiful – "ca și cum răul, ascuns până în acel moment, s-ar manifesta după ce iubirea și-a arătat fața cea mai neînarmată. Și tocmai de aceea, frați și surori, acea bucată de pâine este mântuirea noastră: pentru că ne spune că Dumnezeu face totul – absolut totul – pentru a ne veni în ajutor, chiar și în momentul în care îl respingem.»

Iertarea nu este uitare sau slăbiciune

«Aici» – a explicat – «se revelează iertarea în toată puterea ei și manifestă chipul concret al speranței. Nu este uitare, nu este slăbiciune. Este capacitatea de a-l lăsa liber pe celălalt, iubindu-l până la capăt. Iubirea lui Isus nu neagă adevărul suferinței, dar nu permite ca răul să fie ultimul cuvânt. Acesta este misterul pe care Isus îl împlinește pentru noi, la care și noi, uneori, suntem chemați să participăm. »

A răspunde trădării cu demnitate și cu tăcerea încrederii

Pontiful ne-a sfătuit ca, în trăirea nopților dureroase și obositoare, "nopți ale sufletului, nopți ale dezamăgirii, nopți în care cineva ne-a rănit sau trădat", atunci când ne simțim tentați să ne închidem, să ne protejăm, să ripostăm, să încercăm în schimb îmbrățișarea speranței indicată de Domnul, "speranța că există întotdeauna o altă cale", Domnul învățându-ne că "putem oferi o bucată de pâine chiar și celor care ne întorc spatele", că "putem răspunde cu tăcerea încrederii" și că "putem merge mai departe cu demnitate, fără a renunța la iubire".