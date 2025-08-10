Cei care iau decizii, responsabili de consecințele avute de alegerile lor asupra populațiilor

O femeie japoneză în rugăciune (imagine simbolică în contextul comemorării a 80 de ani de la bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagaki) (AFP or licensors)

«Să continuăm să ne rugăm pentru încetarea războaielor. Comemorarea a 80-a de ani de la bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki a trezit în întreaga lume sentimentul datoriei de a respinge războiul ca mijloc de soluționare a conflictelor. Cei care iau decizii să țină întotdeauna cont de faptul că sunt responsabili de consecințele pe care alegerile lor le au asupra populațiilor. »

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 10 august 2025. După rugăciunea antifonului marian "Angelus", rostită împreună cu credincioși locali, pelerini și turiști adunați în Piața San Pietro, pe lângă îndemnul la rugăciune pentru pace, adresat nouă, tuturor, papa Leon le-a cerut celor care iau decizii cu privire la soarta lumii să nu ignore nevoile celor mai lipsiți de apărare și dorința universală de pace .

Tot în contextul nevoii de pace, pontiful a exprimat felicitări Armeniei și Azerbaidjanului, "care au ajuns la semnarea Declarației comune de pace." "Sper ca acest eveniment să contribuie la o pace stabilă și durabilă în Caucazul de Sud", a mai spus Sfântul Părinte.

"În schimb" – a continuat – "situația populației din Haiti este din ce în ce mai disperată. Se succed știrile despre omoruri, violențe de tot felul, trafic de ființe umane, exiluri forțate și răpiri. Fac un apel din suflet către toți cei responsabili ca ostaticii să fie eliberați imediat și cer sprijinul concret al comunității internaționale pentru a crea condițiile sociale și instituționale care să le permită haitienilor să trăiască în pace. "

La final, pontiful i-a salutat pe toți cei prezenți, "credincioși din Roma și pelerini din diferite țări, în special pe cei din Woodstock, Georgia, din Statele Unite, și pe cei din Dieceza de Down and Connor din Irlanda".

De asemenea, papa Leon i-a salutat pe membrii Mișcării de voluntariat Mato Grosso, din diferite orașe italiene, precum și grupurile parohiale din Stezzano, Medole și Villastellone și, mulțumindu-le tuturor pentru prezență și rugăciuni, le-a urat o duminică frumoasă.