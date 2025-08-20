Papa ne cere să ne rugăm și să postim vineri, 22 august, pentru a implora darul păcii

Papa Leon al XIV-lea la audiența generală de miercuri, 22 august 2025, din Aula Paul al VI-lea din Vatican (ANSA)

«Îi îndemn pe toți credincioșii să trăiască ziua de 22 august în post și rugăciune, implorându-L pe Domnul să ne dăruiască pace și dreptate și să șteargă lacrimile celor care suferă din cauza conflictelor armate în curs. Preacurată Fecioară Maria, Regina Păcii, să mijlocească pentru ca popoarele să găsească calea păcii.»

Cetatea Vaticanului – A, Mărtinaș

Vatican News – 20 august 2025. Papa Leon al XIV-lea a adresat acest însuflețit îndemn la post și rugăciune în cadrul salutului în limba italiană, din cadrul audienței generale de miercuri, 20 august a.c., care a avut loc în Aula Paul al VI-lea din Vatican.

Amintind că vineri, 22 august, Biserica o comemorează liturgic pe Sfânta Fecioară Maria Regină, pontiful a spus: «Maria este Mama credincioșilor de pe pământ și este invocată și ca Regina Păcii, în timp ce pământul nostru continuă să fie rănit de războaie în Țara Sfântă, în Ucraina și în multe alte regiuni ale lumii. Îi îndemn pe toți credincioșii să trăiască ziua de 22 august în post și rugăciune, implorându-L pe Domnul să ne dăruiască pace și dreptate și să șteargă lacrimile celor care suferă din cauza conflictelor armate în curs. Maria, Regina Păcii, să mijlocească pentru ca popoarele să găsească calea păcii.

Abatele Bernard de Clairvaux, un sfânt al păcii

Tot în cadrul salutului adresat pelerinilor italieni, papa Leon și-a îndreptat gândul către tineri, către bolnavi dar și către cuplurile de soți de curând căsătoriți, amintind: «Astăzi este comemorat liturgic sfântului Bernard de Clairvaux, mare învățător al Bisericii și profund devotat Preacuratei Fecioarei Maria; un om care a suscitat pace în jurul său, arătând cum să trăiești Evanghelia. Exemplul său să vă călăuzească în parcursul vostru de fiecare zi».