Papa, la "Angelus": Adevărul și iubirea autentică costă; necesită prețul suferinței

«… să continuăm să acționăm pentru binele nostru și al tuturor, chiar și al celor care ne fac să suferim. Isus ne îndeamnă să nu răspundem la aroganță cu răzbunare, ci să rămânem fideli adevărului în spiritul carității. Martirii dau mărturie despre aceasta, vărsându-și sângele pentru credință, dar și noi, în circumstanțe și în moduri diferite, îi putem imita.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 17 august 2025. Îndemnul de a continua să ne implicăm activ în favoarea binelui personal și al altora s-a aflat în centrul alocuțiunii papei Leon al XIV-lea care a însoțit rugăciunea antifonului marian "Angelus", de duminică, 17 august, rostită, la ora locală 12, în Piața Libertății din Castel Gandolfo, împreună cu credincioși locali, pelerini și turiști.

Oprindu-se asupra Evangheliei din liturgia duminicii a 20-a de peste an, după sfântul Luca, capitolul 12, "în care Isus, cu imagini de mare impact și franchețe, le spune discipolilor că misiunea sa, și cea a celor care îl urmează, nu este numai trandafiri și flori, ci este semn de contradicție (cf. Lc 2,34), pontiful a explicat că este vorba despre "un text provocator" (cf. Lc 12,49-53).

«Spunând aceasta» – a explicat – «Domnul anticipează ceea ce va trebui să înfrunte când, la Ierusalim, va fi dușmănit, arestat, insultat, bătut, răstignit; când mesajul său, deși vorbește despre iubire și dreptate, va fi respins; când conducătorii poporului vor reacționa cu ferocitate la învățăturile sale. De altfel, multe dintre comunitățile cărora evanghelistul Luca se adresa prin scrierile sale trăiau aceeași experiență. Erau, după cum ne spun Faptele Apostolilor, comunități pașnice care, în ciuda limitelor lor, încercau să trăiască cât mai bine mesajul de caritate al Învățătorului (cf. Faptele Apostolilor 4,32-33). Și totuși erau persecutate.»

«Toate acestea» – a continuat – «ne amintesc că binele nu întotdeauna găsește în jurul său un răspuns pozitiv. Ba chiar, uneori, tocmai pentru că frumusețea sa îi deranjează pe cei care nu îl acceptă, cei care îl împlinesc ajung să întâmpine opoziții dure, până la a suferi abuzuri și nedreptăți. A acționa în spiritul adevărului costă, pentru că în lume există cei care aleg minciuna și pentru că diavolul, profitând de aceasta, încearcă adesea să împiedice acțiunile celor buni.»

Dar, a reliefat pontiful, Isus ne îndeamnă "să nu renunțăm și să nu ne confruntăm acestei mentalități" ci, cu ajutorul Mântuitorului, "să continuăm să acționăm pentru binele nostru și al tuturor, chiar și al celor care ne fac să suferim"; Isus ne îndeamnă

"să nu răspundem la aroganță cu răzbunare, ci să rămânem fideli adevărului în caritate".

Pontiful a dat exemplul martirilor care "dau mărturie despre aceasta, vărsându-și sângele pentru credință, dar și noi, în circumstanțe și în moduri diferite, îi putem imita".

Cu referire la prețul suferinței pe care îl comportă iubirea autentică, pontiful a spus: «Să ne gândim, de exemplu, la prețul pe care trebuie să-l plătească un părinte bun, dacă vrea să-și educe bine copiii, conform unor principii sănătoase: mai devreme sau mai târziu va trebui să știe să spună "nu", să facă unele corecții, iar acest lucru îi va cauza suferință. Același lucru este valabil și pentru un profesor care dorește să-și formeze corect elevii, pentru un profesionist, pentru o persoană consacrată, pentru un politician, care își propun să-și îndeplinească cu onestitate misiunea, și pentru oricine se străduiește să-și exercite cu consecvență, conform învățăturilor Evangheliei, propriile responsabilități. »

Papa Leon și-a încheiat alocuțiunea dând exemplul sfântului Ignați din Antiohia care, în timp ce se îndrepta spre Roma, unde urma să fie martirizat, le scria creștinilor din acest oraș: "Nu vreau să fiți plăcuți oamenilor, ci lui Dumnezeu" (Scrisoarea către romani, 2,1), și adăuga: "Este mai frumos pentru mine să mor în Isus Cristos decât să domnesc până la marginile pământului" (ibid., 6,1).

La final, papa Leon a invocat mijlocirea Preacuratei Fecioarei Maria, Regina Martirilor, cu rugăciunea de a ne ajuta "să fim, în orice împrejurare, mărturisitori fideli și curajoși ai Fiului ei și să-i sprijinim pe frații și surorile care, astăzi, suferă pentru credință".

După rugăciunea "Angelus", pontiful și-a exprimat apropierea față de populațiile din Pakistan, India și Nepal afectate de inundații violente, spunând: "Mă rog pentru victime și familiile lor și pentru toți cei care suferă din cauza acestei calamități".

De asemenea, Sfântul Părinte ne-a îndemnat la rugăciune pentru ca "eforturile de a pune capăt războaielor și de a promova pacea să aibă succes" și pentru ca "în negocieri să se pună întotdeauna pe primul loc binele comun al popoarelor".

Pontiful și-a exprimat totodată bucuria pentru diferitele "inițiative de animare culturală și de evanghelizare, organizate adesea în locurile de vacanță", spunând: "Este frumos să vedem cum pasiunea pentru Evanghelie stimulează creativitatea și angajamentul grupurilor și asociațiilor de toate vârstele. Mă gândesc, de exemplu, la misiunea pentru tineri care a avut loc în aceste zile la Riccione. Mulțumesc promotorilor și tuturor celor care participă în diferite moduri la astfel de evenimente".

În încheiere i-a salutat cu afecțiune pe toți cei prezenți duminică, 17 august, la Castel Gandolfo și a binecuvântat marele pelerinaj la Sanctuarul marian din Piekary, în Polonia.