Papa: Mă rog pentru ca în Ucraina să tacă armele și să înceapă dialogul

Într-un mesaj transmis președintelui Volodymyr Zelensky cu ocazia sărbătorii naționale din 24 august, papa Leon al XIV-lea își exprimă apropierea față de poporul ucrainean și invocă de la Cel atotputernic consolare pentru toți cei încercați de consecințele războiului, întărire pentru cei răniți și odihna veșnică pentru cei răposați. Pontiful îl imploră pe Dumnezeu să atingă inimile oamenilor de bună voință ca să se ajungă la binele tuturor.

Vatican News – 24 august 2025

Cu ocazia sărbătorii naționale a Ucrainei, care marchează pe 24 august independența, papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj președintelui Volodymyr Zelensky, dând asigurarea rugăciunii sale ”pentru poporul ucrainean care suferă din cauza războiului, în special pentru toți cei car sunt răniți trupește, pentru cei care suferă pentru pierderea unei persoane dragi și pentru cei care au fost privați de casele lor”.

”Cu inima străpunsă de violența care devastează țara voastră”, scrie Sfântul Părinte, ”mă adresez vouă, invocându-l pe Dumnezeu ca să-i consoleze pe cei încercați de urmările conflictului, să-i întărească pe cei răniți și să dăruiască odihna veșnică celor răposați”.

În același timp, papa afirmă că îl imploră pe Cel atotputernic ca să miște inimile oamenilor de bună voință și ca să tacă zăngănitul armelor, lăsând loc dialogului și deschizând ”calea păcii pentru binele tuturor”. ”Încredințez națiunea voastră”, afirmă Sfântul Părinte, ”Fericitei Fecioare Maria, regina păcii”.

Mesajul papei a fost publicat de președintele Zelensky într-o postare pe contul său de pe platforma de socializare X. ”Sunt sincer recunoscător Sanctității Sale”, a scris Zelensky pe X, ”pentru cuvintele sale profunde, pentru rugăciunea sa și pentru atenția acordată poporului ucrainean în acest război devastator”. Șeful statului adaugă faptul că toate ”speranțele și eforturile” națiunii ”sunt îndreptate către dobândirea păcii, atât de mult așteptată”, ”pentru ca să predomine binele, adevărul și dreptatea”. La finalul mesajului, președintele își exprimă aprecierea sa pentru ”conducerea morală și susținerea apostolică” arătate în aceste timpuri de papa Leon al XIV-lea.