Leon XIV: Ajutați credincioșii să redescopere bisericile ca locuri de cult

Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj participanților la a 75-a Săptămână liturgică națională din Italia, care se desfășoară la Napoli în zilele 25-28 august a.c., pe tema ”Tu ești speranța noastră”. Papa cere participanților la simpozion să-i ajute pe credincioși ”să redescopere bisericile ca locuri de cult în care se celebrează credința, întâlnirea cu Domnul și comuniunea fraternă”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

26 august 2025 – Vatican News. ”Simpozionul să încurajeze reflecția și să elaboreze linii pastorale operative pentru ca credincioșii să redescopere bisericile ca locuri de cult în care se celebrează credința, are loc întâlnirea cu Domnul prezent și lucrător în sacramente, se trăiește comuniunea fraternă”: scrie papa Leon al XIV-lea în mesajul transmis participanților la a 75-a Săptămână liturgică națională din Italia.

Mesajul a fost adresat arhiepiscopului de Catanzaro, mons. Claudio Maniago, președinte al Centrului de acțiune liturgică, iar lucrările simpozionului se desfășoară la Napoli în zilele 25-28 august a.c., având ca temă ”Tu ești speranța noastră”.

Manifestarea formativă din domeniul celebrărilor liturgice i-a oferit papei Leon XIV ocazia de a-și exprima, prin mesajul său, ”o apreciere vie a celor care, în Biserica din Italia, se dedică animării liturgice a poporului lui Dumnezeu, chemat în diversitatea îndatoririlor și a slujirilor să-l preamărească pe Domnul”.

Totodată, papa și-a exprimat urarea ca aceste zile de studiu ”să favorizeze o participare tot mai activă a credincioșilor la acțiunea liturgică a Bisericii, suscitând o reînnoită conștientizare a caracterului evanghelizator al celebrării sacre”.

La finalul mesajului, Sfântul Părinte își exprimă speranța că ”simpozionul va încuraja reflecția și va elabora linii pastorale operative astfel încât credincioșii să redescopere bisericile ca locuri de cult în care se celebrează credința, are loc întâlnirea cu Domnul, prezent și lucrător în sfintele taine, și se trăiește comuniunea fraternă”.

La inaugurarea lucrărilor a luat parte, de asemenea, cardinalul secretar de stat Pietro Parolin.