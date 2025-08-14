Leon XIV: Stop, armelor în Ucraina și foametei din Gaza! Să fie eliberați ostaticii israelieni!

La sosirea sa la Castel Gandolfo, în după-amiaza de miercuri 13 august a.c., papa Leon al XIV-lea a răspuns la solicitările jurnaliștilor privind dramele care afectează omenirea din aceste timpuri. Papa a ilustrat obiectivele așa-zisei ”soft diplomacy” prin care Sfântul Scaun urmărește soluționarea problemelor prin dialog, nu prin război. Pontiful rămâne la Castel Gandolfo până marți, 19 august.

Vatican News – 14 august 2025

O încetarea focului și un acord de pace în Ucraina, soluționarea crizei umanitare și a foametei din Gaza, cerând în același timp eliberarea ostaticilor israelieni. Sunt obiectivele așa-zisei ”soft diplomacy” a Sfântului Scaun pentru problemele care ”nu pot fi rezolvate prin război” exprimate de papa Leon al XIV-lea la solicitarea mai multor jurnaliști care l-au așteptat la sosirea sa la reședința de vară de la Castel Gandolfo, unde va relua o scurtă perioadă de odihnă până în 19 august a.c. și unde s-a angajat la mai multe întâlniri publice cu credincioșii și persoanele din apropierea micii localități de lângă Roma. În timp ce saluta numeroasele persoane care așteptau sosirea sa în fața porții de intrare a Vilei Barberini, reședința sa din aceste zile, papa a răspuns la întrebărilor unor jurnaliști privind actualitatea internațională.

Când a fost întrebat cu privire la așteptările legate de summit-ul din 15 august dintre președintele american Donald Trump și omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, papa Leon a răspuns că este necesar să se caute întotdeauna ”încetarea focului. Trebuie să se înceteze cu violența, cu atât de mulți morți. Vom vedea cum se pot pune de acord. Pentru că, după atâta timp, care este scopul războiului? Trebuie să căutăm întotdeauna dialogul, activitatea diplomatică, nu violența, nu armele”. La întrebarea dacă este îngrijorat pentru posibilitatea ca populația din Gaza să fie deportată, papa a spus: ”Între timp, trebuie să se rezolve criza umanitară. Nu se poate continua în acest fel. Cunoaștem violența terorismului și îi respectăm pe numeroșii morți, precum și pe ostatici, care trebuie să fie eliberați. Dar trebuie să ne gândim și la atât de multe persoane care mor de foame”.

În fine, pontiful a fost întrebat cu privire la activitatea pe care o desfășoară Sfântul Scaun pentru a opri aceste conflicte. Leon XIV a răspuns că ”Sfântul Scaun nu le poate opri, dar lucrăm, să spunem, pentru o soft diplomacy, invitând întotdeauna, încurajând la căutarea non-violenței, ci la dialog, căutând soluții pentru că aceste probleme nu se pot rezolva prin război”.

Cu doar câteva ore mai devreme, la audiența generală din Cetatea Vaticanului, papa Leon a salutat, printre alții, pelerinii polonezi și a atras atenția lumii asupra populațiilor din țările încercate de conflicte și violențe. ”Rugați-l cu stăruință pe Dumnezeu”, a îndemnat Sfântul Părinte, ”ca să dăruiască pace tuturor popoarelor care trec prin tragedia războiului”.