Din agenda pontificală: 22 august 2025

Vatican News

Vineri, 22 august a.c., papa Leon al XIV-lea i-a primit în audiențe succesive pe Wavel Ramkalawan, președintele Republicii Seychelles, împreună cu soția și suita; Monseniorul Adolfo Tito Yllana, arhiepiscop titular de Montecorvino, nunțiu apostolic în Israel și delegat apostolic la Ierusalim și în Palestina; Monseniorul Martin Kmetec (OFMConv.), arhiepiscop de Izmir, în Turcia; Cardinalul Raymond Leo Burke; Monseniorul Ramόn Alfredo Dus, arhiepiscop de Resistencia, în Argentina; Monseniorul Vito Piccinonna, episcop de Rieti, în Italia; Cardinalul Claudio Gugerotti, prefect al Departamentului pentru Bisericile orientale.