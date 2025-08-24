Leon XIV susține ”Rugăciunea mondială pentru Ucraina” și populația din Mozambic

La rugăciunea Îngerul Domnului de duminică, 24 august a.c., papa Leon al XIV-lea a făcut un apel la pace în favoarea populației din Mozambic și, în aceeași zi în care a trimis un mesaj președintelui ucrainean, a transmis susținerea ”Rugăciunii mondiale pentru Ucraina”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

24 august 2025 – Vatican News. Cu un apel stăruitor la pace și reconciliere în Mozambic, în special în regiunea Cabo Delgado, și cu susținerea inițiativei spirituale ”Rugăciune mondială pentru Ucraina”, papa Leon al XIV-lea a încheiat saluturile care au urmat rugăciunii Îngerul Domnului, recitată duminică 24 august a.c. împreună cu romanii și pelerinii prezenți la amiază în Piața San Pietro.

”Îmi exprim apropierea mea”, a spus Sfântul Părinte, ”față de populația din Cabo Delgado, în Mozambic, victimă a unei situații de nesiguranță și violență care continuă să provoace morți și refugiați interni. În timp ce fac un apel la a nu uita de acești frați și surori ai noștri, vă invit să vă rugați pentru ei și îmi exprim speranța ca eforturile depuse de responsabili țării să reușească în a restabili securitatea și pacea în acel teritoriu”.

”Vinerea trecută, 22 august, i-am însoțit cu rugăciunea noastră și cu postul nostru”, a continuat papa Leon al XIV-lea, ”pe frații și surorile care suferă din cauza războiului. Astăzi ne alăturăm fraților ucraineni care, prin inițiativa spirituală «Rugăciune mondială pentru Ucraina», îi cer Domnului să dăruiască pacea țării lor martirizate”.

La saluturile adresate grupurilor de pelerini, pontiful i-a menționat pe cei din Karaganda, în Kazahstan, pe cei din Budapesta, precum și comunitatea Colegiului Pontifical Nord-American, din Roma. Papa a salutat, de asemenea, alte grupuri parohiale din Italia și a acordat o atenție specială celor care au venit la Roma cu bicicleta de la Rovato și Manebrio.