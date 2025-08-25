Din agenda pontificală: 25 august 2025

Vatican News – 25 august 2025

Luni, 25 august a.c., papa Leon al XIV-lea i-a primit în audiențe succesive pe nunțiul apostolic în Belgia și Luxemburg, monseniorul Franco Coppola, (arhiepiscop titular de Vinda), pe arhiepiscopul emerit de Oristano, în Italia, monseniorul Ignazio Sanna, pe arhiepiscopul de Paris, monseniorul Laurent Ulrich, și pe prefectul Departamentului pentru Institutele de viață consacrată și Societățile de viață apostolică, sora Simona Brambilla.

Tot luni, Suveranul Pontif l-a primit pe vicepreședintele Consiliului de miniștri al Republicii Italiene, Antonio Tajani, ministru al afacerilor externe și al cooperării internaționale, și pe Mohamed Abdelsalam, secretar general al Premiului ”Zayed” pentru fraternitatea umană.

În fine, Sfântul Părinte a primit luni un grup de ministranți din Franța.