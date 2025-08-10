Papa Leon: Cardinalul Karlic, păstor fidel și îndrăgostit de Biserică

În telegrama de condoleanțe pentru moartea cardinalului argentinian, Estanislao Esteban Karlic, arhiepiscop emerit de Paraná, papa Leon al XIV-lea îi amintește viața în slujba lui Dumnezeu și a Bisericii și "aducerea luminii Evangheliei în diferite domenii ale vieții și culturii", precum și colaborarea la redactarea Catehismului Bisericii Catolice.

Vatican News

10 august 2025. Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat condoleanțele pentru decesul cardinalului Estanislao Esteban Karlic, printr-o telegramă adresată monseniorului Raúl Martín, arhiepiscop de Paraná. Cardinalul argentinian care a trecut la Domnul a slujit, ca preot și episcop, în două dieceze argentiniene – Dieceza de Paraná și Dieceza de Córdoba. În telegrama de condoleanțe, Sfântul Părinte și-a exprimat apropierea față de toți cei care fac parte din aceste comunități ecleziale, amintidu-l pe cardinalul Estanislao Esteban Karlic, ca pe un "păstor generos și integru".

Lumina Evangheliei adusă în domenii ale vieții și culturii

"Timp de mulți ani și cu mare fidelitate, și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și Bisericii", scrie pontiful, "aducând lumina Evangheliei în diferite domenii ale vieții și culturii". Cardinalul, decedat la vârsta de 99 de ani, a condus Conferința Episcopală Argentiniană timp de două mandate consecutive, primindu-l pe sfântul Ioan Paul al II-lea în contextul călătoriei apostolice în țara latino-americană.

Oferirea generoasă în slujba Bisericii universale

"Printre numeroasele îndatoriri și inițiative pastorale la nivel local, național și continental" – precizează papa Leon – "s-a oferit cu generozitate în slujba Bisericii universale, colaborând la redactarea Catehismului Bisericii Catolice". Rugăciunea de mulțumire înălțată lui Dumnezeu "pentru viața sa de credință și dragostea profundă pentru Biserică" este însoțită de rugăciunea pentru odihna veșnică a sufletului său, "pentru ca Domnul Isus să-i acorde coroana de glorie care nu se ofilește". Pontiful încredințează sufletul păstorului argentinian mijlocirii Preacuratei Fecioare Maria a Rozariului, cu binecuvântarea apostolică, "ca semn al speranței creștine în Domnul cel înviat".