Audiența generală. Papa: Domnul ne cheamă să lucrăm în via sa. Să nu amânăm!

”Isus Cristos, speranța noastră” este tema catehezei ținută miercuri, 4 iunie a.c., în Piața Sfântul Petru, de papa Leon al XIV-lea. Parabola lucrătorilor în vie, din capitolul 20 al Evangheliei după Matei, a fost în centrul meditației pontifului: «Mergeţi şi voi în vie şi ceea ce este drept vă voi da!» (Matei 20,4).

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

4 iunie 2025 – Vatican News. "Aș dori să mă opresc încă o dată asupra unei parabole a lui Isus. Și în acest caz, este o poveste care hrănește speranța noastră. Uneori, avem impresia că nu putem da un sens vieții noastre: ne simțim inutili, inadecvați, exact ca muncitorii care așteaptă în piața orașului să vină cineva să-i angajeze. Dar uneori timpul trece, viața trece și nu ne simțim recunoscuți sau apreciați. Poate că nu am ajuns la timp, alții au ajuns înaintea noastră sau preocupările ne-au ținut în altă parte", a spus papa Leon al XIV-lea, la cateheza de miercuri, 4 iunie a.c., din Piața Sfântul Petru, meditând asupra parabolei lucrătorilor în vie, din capitolul 20 al Evangheliei după Matei: «Mergeţi şi voi în vie şi ceea ce este drept vă voi da!» (Matei 20,4).

”Metafora pieței este foarte potrivită și pentru vremurile noastre”, a continuat pontiful, ”pentru că piața este locul afacerilor, unde, din păcate, se cumpără și se vinde chiar și afecțiunea și demnitatea, încercând să se câștige ceva. Și când nu ne simțim apreciați, recunoscuți, riscăm chiar să ne vindem primului ofertant. Domnul ne amintește că viața noastră are valoare, iar dorința sa este să ne ajute să o descoperim”.

”Chiar și în parabola pe care o comentăm astăzi”, a exemplificat papa Leon al XIV-lea, ”există niște muncitori care așteaptă pe cineva să-i angajeze pentru ziua respectivă. Suntem în capitolul 20 din Evanghelia după Matei și aici găsim un personaj care are un comportament neobișnuit, care surprinde și ne face să ne punem întrebări. Este stăpânul unei vii, care iese personal să-și caute lucrătorii. Evident că vrea să stabilească o relație personală cu ei”.

”Cum spuneam, aceasta este o parabolă care dă speranță, pentru că ne spune că acest stăpân iese de mai multe ori să-i caute pe cei care așteaptă să dea sens vieții lor. Stăpânul iese imediat în zori și apoi, la fiecare trei ore, se întoarce să caute lucrători pe care să-i trimită la via sa. Urmând acest ritm, după ce a ieșit la ora trei după-amiaza, nu ar mai exista niciun motiv să mai iasă, pentru că ziua de lucru se termina la ora șase. Acest stăpân neobosit, care vrea cu orice preț să dea valoare vieții fiecăruia dintre noi, iese și la ora cinci. Muncitorii care rămăseseră în piață își pierduseră probabil orice speranță. Acea zi fusese irosită. Și totuși, cineva încă mai credea în ei. Ce sens are să angajezi lucrători doar pentru ultima oră a zilei de lucru? Ce sens are să mergi la muncă doar pentru o oră? Și totuși, chiar și atunci când pare că putem face puțin în viață, merită întotdeauna să încercăm. Există întotdeauna posibilitatea de a găsi sens, pentru că Dumnezeu iubește viața noastră”, a mai evidențiat Sfântul Părinte.

”Și aici”, a mai spus papa, ”originalitatea acestui stăpân se vede și la sfârșitul zilei, la momentul plății. Cu primii muncitori, cei care intră în vie în zori, stăpânul convenise asupra unui dinar, care era costul tipic al unei zile de muncă. Celorlalți le spune că le va da ceea ce este drept. Și tocmai aici parabola ne provoacă din nou: ce este drept? Pentru stăpânul viei, adică pentru Dumnezeu, este drept ca fiecare să aibă ceea ce este necesar pentru a trăi. El i-a chemat personal pe muncitori, le cunoaște demnitatea și pe baza ei vrea să-i plătească. Și le dă fiecăruia câte un dinar. Povestea spune că lucrătorii de la prima oră sunt dezamăgiți: nu pot vedea frumusețea gestului stăpânului, care nu a fost nedrept, ci pur și simplu generos, nu a privit doar la merit, ci și la nevoie. Dumnezeu vrea să le dea tuturor Împărăția sa, adică viața deplină, veșnică și fericită. Și așa face Isus cu noi: nu clasifică, celor care își deschid inima către el li se dăruiește în întregime”.

”În lumina acestei parabole”, a subliniat papa Leon, ”creștinul de astăzi ar putea fi tentat să se gândească: ”De ce să încep să lucrez imediat? Dacă plata este aceeași, de ce să muncesc mai mult?”. La aceste îndoieli, Sfântul Augustin a răspuns astfel: ”De ce, așadar, întârzii să-L urmezi pe Cel care te cheamă, când ești sigur de răsplată, dar nesigur de zi? Ai grijă să nu-ți pierzi, din cauza amânării tale, ceea ce El îți va da conform făgăduinței Sale (Discursul 87, 6, 8)”.

”Aș vrea să le spun, în special tinerilor, a încurajat pontiful, ”să nu aștepte, ci să răspundă cu entuziasm Domnului care ne cheamă să lucrăm în via sa. Nu amâna, suflecă-ți mânecile, pentru că Domnul este generos și nu vei fi dezamăgit! Lucrând în via sa, vei găsi un răspuns la acea întrebare profundă pe care o porți în tine: care este sensul vieții mele?”.

”Dragi frați și surori”, a conchis papa Leon al XIV-lea, ”să nu ne descurajăm! Chiar și în momentele întunecate ale vieții, când timpul trece fără să ne ofere răspunsurile pe care le căutăm, să-i cerem Domnului să iasă din nou și să ne ajungă acolo unde Îl așteptăm. Isus este generos și va veni curând!”.

Saluturile papei

Cateheza audienței generale de miercuri a papei Leon al XIV-lea s-a încheiat cu nelipsitul salut adresat tinerilor, bolnavilor și soților recent căsătoriți. ”În climatul de pregătire pentru solemnitatea Rusaliilor care se apropie”, a spus pontiful în salutul său, ”vă îndemn să fiți mereu docili față de acțiunea Duhului Sfânt, invocând lumina și puterea sa”.

Continuând saluturile, papa a adresat un cordial bun venit pelerinilor de limba italiană, ”în special, îi salut pe credincioșii din Dieceza de Nocera Inferiore-Sarno, împreună cu episcopul Giuseppe Giudice. Dragi frați și surori, nu obosiți să vă încredințați lui Cristos și să-L vestiți cu viața voastră în familie și în fiecare mediu. Aceasta este ceea ce oamenii de astăzi așteaptă de la Biserică”.

”Salut, de asemenea”, a mai spus pontiful, ”credincioșii din San Severo, Canosa din Puglia și Altamura, încurajându-i să-și aprofundeze viața de credință, să fie protagoniști ai unei acțiuni evanghelizatoare curajoase în teritoriu. Primesc cu afecțiune grupul ANAS și Institutul Ursulinelor ale Sfântului Carol din Milano asigurându-i pe toți de rugăciunile mele, pentru ca Domnul să umple pe fiecare cu darurile sale”.

La încheiere, după ce a salutat pe cei prezenți, papa Leon al XIV-lea a invocat binecuvântarea apostolică, ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.