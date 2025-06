Papa Leon, episcopilor italieni: Să-l punem în centru pe Isus Cristos și bucuria Evangheliei

Un reînnoit elan în vestirea și transmiterea credinței, pentru a-l pune pe Isus Cristos în centru și pentru a-i ajuta pe oameni să trăiască o relație personală cu el ca să descopere bucuria Evangheliei: este îndemnul adresat de papa Leon al XIV-lea membrilor Conferinței episcopale italiene, primiți în audiență marți, 17 iunie 2025, în Palatul Apostolic. Papa a evidențiat provocările Inteligenței artificiale și a împărtășit câteva priorități pentru viitorul apropiat.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

17 iunie 2025 – Vatican News. ”Vestirea Evangheliei, pacea, demnitatea umană și dialogul sunt coordonatele prin care veți putea fi o Biserică ce întruchipează Evanghelia și este semn al Împărăției lui Dumnezeu”: a spus papa Leon al XIV-lea primind marți în audiență membrii Conferinței episcopale italiene.

În discursul său, Sfântul Părinte a trasat câteva priorități pastorale pe care, a afirmat, ”Domnul le pune pe drumul nostru și care au nevoie de reflecție, acțiune concretă și mărturie evanghelică”.

Mai întâi de toate, ”un reînnoit elan în vestirea și transmiterea credinței”, pentru ”a-l pune pe Isus Cristos în centru și, pe calea indicată de [exortația] Evangelii gaudium, a-i ajuta pe oameni să trăiască o relație personală cu el pentru a descoperi bucuria Evangheliei. Într-un timp de mare fragmentare, este necesar a ne întoarce la fundamentele credinței noastre, la kerygmă. Aceasta este prima și marea îndatorire care le motivează pe toate celelalte: a-l duce pe Cristos în vinele umanității, reînnoind și împărtășind misiunea apostolică (...) prin activități pastorale capabile să-l intercepteze pe cel mai îndepărtat și prin mijloace potrivite cu reînnoirea catehezei și limbajele vestirii”.

”Relația cu Cristos”, a reluat papa, ”ne cheamă să dezvoltăm o atenție pastorală asupra păcii. Într-adevăr, Domnul ne trimite în lume ca să ducem însăși darul său - Pacea să fie cu voi! - și să devenim artizani ai păcii în locurile vieții de zi cu zi”. Sfântul Părinte a îndemnat diecezele să promoveze ”parcursuri de educație la nonviolență, inițiative de mediere în conflictele locale și proiecte de primire care să transforme teama față de celălalt într-o ocazie de întâlnire. Fiecare comunitate să devină o casă a păcii”, căci ”pacea nu este o utopie spirituală, ci o cale smerită, cu gesturi cotidiene, care împletește răbdarea și curajul, ascultarea celuilalt și acțiunea”.

În timpurile noastre, a observat papa Leon al XIV-lea, ”există provocări care interpelează respectul pentru demnitatea persoanei umane. Inteligența artificială, bio-tehnologiile, economia datelor personale și platformele de socializare transformă profund percepția și experiența noastră de viață. Într-un asemenea scenariu, demnitatea umanului riscă să fie aplatizată sau uitată, înlocuită cu funcții, automatisme și simulări. Dar persoana nu este un sistem de algoritmi, ci o creatură, o relație și un mister”. Papa și-a exprimat urarea, în această privință, ca ”drumul Bisericilor din Italia să includă, într-o simbioză coerentă cu centralitatea lui Isus, viziunea antropologică drept instrument esențial al discernământului pastoral. Fără o reflecție vie asupra umanului – în dimensiunea sa trupească, în vulnerabilitatea sa, în setea sa de infinit și în capacitatea de relaționare – etica se reduce la un cod, iar credința riscă să-și piardă consistența”.

O recomandare specială, apoi, din partea papei Leon al XIV-lea a avut în vederea îndemnul de a promova ”cultura dialogului”, astfel încât parohiile, asociațiile de credincioși și mișcările bisericești să devină ”spații de ascultare inter-generațională, de întâlnire cu lumi diferite, de îngrijire a cuvintelor și a relațiilor. Numai acolo unde există ascultarea celuilalt se poate naște comuniunea și numai acolo unde există comuniune adevărul devine credibil”.

La încheierea discursului său, papa a adresat câteva îndemnuri pentru viitorul apropiat, cerând episcopilor să meargă înainte în unitate în contextul drumului sinodal. Pontiful a amintit, în această privință cuvintele Sfântului Augustin care afirma că Domnul, ”pentru a păstra bine închegat și în pace trupul său, se adresează în felul următor Bisericii prin gura apostolului: ochiul nu poate să spună mâinii: nu am nevoie de tine; tot la fel, nici capul nu poate să spună picioarelor: nu am nevoie de voi. Dacă trupul ar fi totul ochi, unde este auzul? Dacă trupul ar fi totul auz, unde este mirosul?” (Enarr. in Ps. 130, 6). ”Rămâneți uniți”, a reluat papa Leon al XIV-lea, ”și să nu vă apărați de provocările Duhului. Sinodalitatea să devină mentalitate în inimă, în procesele decizionale și în modurile de acțiune”.

”În al doilea rând”, a fost îndemnul papei, ”priviți cu seninătate la ziua de mâine și nu vă fie teamă de alegeri curajoase! Nimeni nu va putea să vă împiedice să stați aproape de oameni, să împărtășiți viața, să mergeți împreună cu cei din urmă, să-i slujiți pe cei săraci. Nimeni nu va putea să vă împiedice să vestiți Evanghelia, căci am fost trimiși să ducem Evanghelia: de aceasta avem nevoie cu toții, noi mai întâi, ca să ducem o viață bună și să fim fericiți”.

”Aveți grijă”, a îndemnat la final Sfântul Părinte, ”ca credincioșii laici, hrăniți cu Cuvântul lui Dumnezeu și formați în doctrina socială a Bisericii, să fie protagoniști ai evanghelizării la locurile de muncă, în școli și spitale, în domeniile sociale și culturale, în economie și în politică”.

”Să mergem împreună cu bucuria în inimă și cu cântarea pe buze. Dumnezeu este mai mare decât mediocritățile noastre: să ne lăsăm atrași de el și să ne punem încrederea în providența sa”, a spus papa episcopilor italieni, încredințându-i pe toți ocrotirii Preasfintei Fecioare Maria.