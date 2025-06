Corpus Domini. Papa: În ora lipsurilor și a umbrelor, Isus rămâne între noi (TEXT)

Duminică, 22 iunie 2025, papa Leon al XIV-lea a prezidat la ora Romei 17.00 Sfânta Liturghie a solemnității ”Trupul și Sângele Domnului” pe esplanada bazilicii Sfântul Ioan de la Lateran, catedrala Romei. Celebrarea euharistică, la care au luat parte numeroși romani, dar și pelerini din diferite țări, este urmată de procesiunea cu Preasfântul Sacrament până la bazilica ”Santa Maria Maggiore”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

22 iunie 2025 – Vatican News. Vă oferim aici, în traducerea noastră de lucru, omilia papei Leon al XIV-lea:

Dragi frați și surori, este frumos să stăm împreună cu Isus. Dovedește aceasta Evanghelia pe care am proclamat-o cu puțin înainte, relatând că mulțimile stăteau ore în șir cu el, care vorbea de Împărăția lui Dumnezeu și vindeca bolnavii (cf. Lc 9,11). Compasiunea lui Isus față de cei suferinzi arată apropierea iubitoare a lui Dumnezeu care vine în lume ca să ne mântuiască. Când Dumnezeu este cel care domnește, omul este eliberat de orice rău. Cu toate acestea, chiar și pentru cei care primesc de la Isus vestea cea bună, vine ceasul încercării. În acel loc pustiu, unde mulțimile l-au ascultat pe Învățător, se lasă seara și nu este nimic de mâncare (cf. v.12). Foamea poporului și apusul soarelui sunt semne ale unei limite care planează asupra lumii, asupra oricărei făpturi: ziua se sfârșește, la fel ca viața oamenilor. Aceasta este ora, în timpul lipsei și al umbrelor, în care Isus rămâne în mijlocul nostru.

Chiar atunci când soarele apune și foamea crește, în timp ce apostolii înșiși îi cer să dea drumul mulțimii, Cristos ne surprinde prin milostivirea sa. Lui îi este milă de poporul flămând și îi îndeamnă pe discipolii săi să aibă grijă de el: foamea nu este o necesitate care nu are legătură cu vestirea Împărăției și cu mărturisirea mântuirii. Dimpotrivă, această foame privește relația noastră cu Dumnezeu. Cinci pâini și doi pești, cu toate acestea, nu par chiar suficiente pentru a îndestula foamea poporului: calculele discipolilor, în aparență rezonabile, dau pe față, în schimb, puțina lor credință. Pentru că, în realitate, cu Isus este tot ceea ce trebuie pentru a da tărie și sens vieții noastre.

La chemarea foamei, într-adevăr, el răspunde cu semnul împărțirii: își ridică ochii spre cer, rostește binecuvântarea, frânge pâinea și dă de mâncare tuturor celor prezenți (cf. v.16). Gesturile Domnului nu inaugurează un ritual magic complicat, ci dau mărturie cu simplitate pentru recunoștința față de Tatăl, pentru rugăciunea de fiu a lui Cristos și pentru comuniunea fraternă pe care Duhul Sfânt o susține. Pentru a înmulți pâinile și peștii, Isus împarte cele care sunt: tocmai în acest fel sunt îndeajuns pentru toți, mai mult, mai rămân din belșug. După ce au mâncat, și au mâncat pe săturate, au strâns douăsprezece coșuri (cf. v.17).

Aceasta este logica ce mântuiește poporul flămând: Isus lucrează după stilul lui Dumnezeu, învățându-i pe ceilalți să facă la fel. Astăzi, în locul mulțimilor menționate în Evanghelie se află popoare întregi, umilite mai mult de lăcomia celorlalți decât de foamea proprie. În fața mizeriei celor mulți, acumularea de către câțiva este un semn de mândrie nepăsătoare, care generează durere și nedreptate. În loc să împartă, opulența risipește roadele pământului și ale muncii omului. Mai ales în acest an jubiliar, exemplul Domnului rămâne pentru noi un criteriu urgent de acțiune și de slujire: a împărți pâinea, pentru a înmulți speranța, proclamă venirea Împărăției lui Dumnezeu.

Într-adevăr, salvând mulțimile de la foame, Isus vestește că îi va salva pe toți de la moarte. Acesta este misterul credinței pe care-l celebrăm în sacramentul Euharistiei. După cum foamea este semnul nevoii noastre radicale de viață, tot la fel frângerea pâinii este semnul darului dumnezeiesc al mântuirii.

Preaiubiților, Cristos este răspunsul lui Dumnezeu la foamea omului pentru că trupul său este pâinea vieții veșnice: luați și mâncați din aceasta toți! Îndemnul lui Isus cuprinde experiența noastră de fiecare zi: ca să viețuim, noi avem nevoie să ne hrănim cu viață, luând-o de la plante și animale. Cu toate acestea, faptul că mâncăm ceva muritor ne amintește că și noi, oricât am mânca, vom muri. Atunci când, în schimb, ne hrănim cu Isus, pâinea cea vie și adevărată, noi trăim prin el. Jertfindu-se cu totul pe sine însuși, Cel răstignit și înviat se încredințează nouă, celor care descoperim în acest fel că suntem făcuți ca să ne hrănim cu Dumnezeu. Firea noastră înfometată poartă semnul unei lipse care este îndestulată de harul Euharistiei. După cum scrie sfântul Augustin, Cristos este cu adevărat «panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest» (Sermo 130, 2): pâinea care hrănește și nu încetează să existe, pâinea care se poate mânca, dar nu se poate termina. Euharistia este prezența adevărată, reală și substanțială a Mântuitorului (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1413) care transformă pâinea în sine pentru a ne transforma pe noi în el. Vie și dătătoare de viață, Euharistia [Corpus Domini] ne face pe noi, adică Biserica însăși, să fim trupul Domnului.

De aceea, după cuvintele apostolului Paul (cf. 1Cor 10,17), Conciliul Vatican II învață că «prin sacramentul Pâinii euharistice, este reprezentată și realizată unitatea credincioșilor care formează un singur trup în Cristos. Toți oamenii sunt chemați la această unire cu Cristos care este Lumina lumii, de la care venim, prin care trăim, spre care tindem» (Lumen gentium, nr. 3). Procesiunea pe care o vom începe peste puțin timp este semn al acestui drum. Împreună, păstori și turmă, ne hrănim din Preasfântul Sacrament, îl adorăm și îl ducem pe străzi. Făcând astfel, îl prezentăm înaintea ochilor, a conștiinței și a inimii oamenilor. Înaintea inimii celui care crede, ca să creadă cu mai multă tărie; a inimii celui care nu crede, ca să se întrebe cu privire la foamea pe care o avem în suflet și la pâinea care o poate îndestula.

Învigorați cu hrana pe care Dumnezeu ne-o dăruiește, îl ducem pe Isus la inima tuturor, pentru că Isus îi cuprinde pe toți în lucrarea mântuirii, chemând pe fiecare să participe la masa lui. Fericiți vor fi chemați dacă devin mărturisitorii acestei iubiri!