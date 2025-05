44 de ani de la atentatul asupra sfântului Ioan Paul al II-lea

”Am vegheat alături de el după o operație care a durat ore întregi și m-am rugat pentru o minune care să-i salveze viața, pentru că Biserica și lumea aveau nevoie de el”, a spus cardinalul Stanislaw Dziwisz, marți, 13 mai a.c., la Sfânta Liturghie din bazilica Sfântul Petru, care acum 44 de ani se afla lângă sfântul papă Wojtyła când acesta a fost împușcat. După Liturghie, a avut loc o procesiune și un moment de rugăciune la mormântul pontifului polonez.

Acum patruzeci și patru de ani, pe 13 mai 1981, sfântul Ioan Paul al II-lea a fost victima unui atentat în Piața Sfântul Petru. Pentru a comemora acel eveniment, marți, 13 mai a.c., în cursul serii, în bazilica Sfântul Petru, cardinalul Stanislaw Dziwisz - pe atunci secretar al pontifului polonez – a prezidat o Sfântă Liturghie la Altarul Catedrei Sfântului Petru. După Celebrarea Euharistică, a avut loc o procesiune de la Altarul Catedrei până la mormântul sfântului Ioan Paul al II-lea.

Darul unui nou pontificat

La începutul Liturghiei Euharistice, cardinalul Dziwisz l-a amintit pe noul papă Leon al XIV-lea menționând că a fost ales în ziua Preasfintei Fecioare Maria de la Pompei. El a încredințat slujirea mijlocirii Mariei și a sfântului Ioan Paul al II-lea.

Mitropolitul emerit de Cracovia a subliniat că ultimele luni le-au permis credincioșilor să fie și mai aproape de Biserică. Cardinalul Stanisław Dziwisz a amintit perioada bolii și convalescenței papei Francisc și însoțirea Bisericii în rugăciune. ”Am primit ultima sa binecuvântare în Duminica Paștelui și am fost mișcați a doua zi după vestea trecerii sale în veșnicie. Ne-am luat rămas bun de la papă cu tristețe, cu recunoștință față de Dumnezeu pentru cei doisprezece ani ai săi, în slujirea Bisericii universale și a lumii”.

Gloanțe deviate de o mână providențială

În acea zi din 1981, la ora 17:17, papa Wojtyła făcea un tur al Pieței cu papamobilul, înainte de începerea audienței generale de miercuri, când s-a prăbușit brusc, rănit de gloanțele trase de Ali Agca. Papa a fost transferat rapid la Spitalul ”A. Gemelli” din Roma. A fost operat, a luptat pentru viața sa și a fost salvat. El a crezut întotdeauna că Preasfânta Fecioară Maria de la Fatima, a cărei comemorare liturgică se marchează pe 13 mai, ”a deviat gloanțele” și i-a salvat viața.

Ajutorul Mamei Cerești

La un an după atentat, papa Ioan Paul al II-lea a vizitat Fatima pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria. Credincioșilor care îl ascultau le-a spus: ”Aș dori să vă spun în confidență că atunci când a avut loc atentatul, acum un an, în Piața Sfântul Petru, când mi-am recăpătat cunoștința, gândul meu s-a îndreptat imediat spre acest Sanctuar pentru a mulțumi Inimii Mamei Cerești. În tot ce s-a întâmplat, am văzut - și o voi repeta iar și iar - grija maternă specială a Mariei”.

Omilia cardinalului Dziwisz în bazilica Sfântul Petru

În omilia sa de la Sfânta Liturghie din bazilica Sfântul Petru, mitropolitul emerit de Cracovia a făcut referire și la figura Preacuratei Fecioare Maria, care i-a slujit pe Dumnezeu și pe Fiul Său. În acest context, a subliniat că modul de ascultare și păstrare a Cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să fie contribuția credincioșilor la viața și misiunea Bisericii moderne: de a anunța Vestea Bună unei lumi fără pace. ”Dar într-o astfel de lume, misiunea Bisericii este cu atât mai urgentă, deoarece, așa cum a subliniat papa Leon al XIV-lea, lipsa de credință duce adesea la tragedii”, a amintit cardinalul.



Fostul secretar al papei a cerut rugăciuni pentru noul pontif, invocând o abundență de haruri de la Dumnezeu pentru el, ”pentru ca să poată călăuzi Biserica universală și să ne ajute pe toți să dăm o mărturie vie a credinței”.

De asemenea, cardinalul Dziwisz și-a amintit cum l-a însoțit pe Sfântul Părinte rănit în călătoria sa spre Spitalul ”A. Gemelli”, conferindu-i ungerea bolnavilor: ”Am vegheat alături de el după o operație care a durat ore întregi și m-am rugat pentru o minune care să-i salveze viața, pentru că Biserica și lumea aveau nevoie de el”. Cardinalul a mai subliniat faptul că, în ciuda rănilor sale grave, papa nu s-a gândit la sine, ci s-a rugat pentru Biserică și pentru lume.