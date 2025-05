Papa, noilor prezbiteri: Suntem ai lui Dumnezeu, nu există bogăție mai mare

Sâmbătă, 31 mai a.c., în bazilica Sfântul Petru, în sărbătoarea Vizitei Preasfintei Fecioare Maria, papa Leon al XIV-lea a prezidat Sfânta Liturghie, conferind sacramentul preoției unui număr de unsprezece diaconi din dieceza Romei. El le-a recomandat noilor prezbiteri să ”facă loc credincioșilor și fiecărei făpturi”, deoarece Poporul lui Dumnezeu ”este mai numeros decât ceea ce vedem”.

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

31 mai 2025 – Vatican News. ”Astăzi este o zi de mare bucurie pentru Biserică și pentru fiecare dintre voi, candidați la treapta preoției, împreună cu familia, prietenii și însoțitorii de drum din anii voștri de formare. Așa cum subliniază Ritul Hirotonirii, în mai multe pasaje, relația dintre ceea ce celebrăm astăzi și poporul lui Dumnezeu este fundamentală. Profunzimea, amploarea și chiar durata bucuriei divine pe care o împărtășim acum sunt direct proporționale cu legăturile care există și vor crește între voi, care sunteți hirotoniți, și poporul din care proveniți, din sunteți parte și la care sunteți trimiși. Voi insista asupra acestui aspect, având întotdeauna în minte că identitatea preotului depinde de unitatea cu Cristos, preotul suprem și veșnic”, a spus papa Leon al XIV-lea, sâmbătă, 31 mai a.c., în bazilica Sfântul Petru, conferind sacramentul preoției unui număr de unsprezece diaconi, din dieceza Romei, în sărbătoarea Vizitei Sfintei Fecioare Maria la verișoara sa Elisabeta.

Bucuria lui Dumnezeu nu este zgomotoasă

”Suntem poporul lui Dumnezeu”, a mai spus pontiful, ”voi sunteți o mărturie a faptului că Dumnezeu nu a obosit să-și adune fiii, chiar dacă sunt diferiți, și să-i formeze într-o unitate dinamică. Nu este vorba de o acțiune impetuoasă, ci de acea adiere ușoară care i-a dat speranță profetului Ilie, în ceasul descurajării (cf. 1 Regi 19,12). Bucuria lui Dumnezeu nu este zgomotoasă, ci schimbă cu adevărat istoria și ne apropie unii de alții. Misterul Vizitei, pe care Biserica îl contemplă în ultima zi a lunii mai, este o icoană a acestui fapt. Din întâlnirea dintre Fecioara Maria și verișoara sa Elisabeta vedem cum izvorăște Magnificat, cântecul unui popor vizitat de har”.

Fiți asemenea lui Isus

Noilor prezbiteri, papa le-a mai spus: ”concepeți-vă pe voi înșivă în felul lui Isus! A fi ai lui Dumnezeu – slujitori ai lui Dumnezeu, popor al lui Dumnezeu – ne leagă de pământ: nu de o lume ideală, ci de cea reală. Asemenea lui Isus, cei pe care Tatăl îi pune în calea voastră sunt oameni din carne și oase. Consacrați-vă lor, fără a vă separa de ei, fără a vă izola, fără a face din darul primit un fel de privilegiu. Papa Francisc ne-a avertizat de multe ori împotriva acestui lucru, pentru că autoreferențialitatea stinge focul spiritului misionar. Biserica este constitutiv extrovertită, așa cum viața, patimile, moartea și învierea lui Isus sunt extrovertite. Veți face cuvintele Sale ale voastre, în fiecare Euharistie: este ”pentru voi și pentru toți”. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. S-a întors către noi, a ieșit din sine. Fiul a devenit exegeză, poveste vie. Și ne-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Nu căutați, să nu căutăm nicio altă putere!”.

Faceți loc fiecărei făpturi

”În salutul său adresat bătrânilor comunității din Efes”, a evidențiat Sfântul Părinte, ”din care am ascultat câteva fragmente în prima lectură, Paul le transmite secretul fiecărei misiuni: Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori (Fapte 20,28). Nu stăpâni, ci custozi. Misiunea este a lui Isus. El a înviat, de aceea este viu și ne precedă. Niciunul dintre noi nu este chemat să-l înlocuiască. În ziua Înălțării, ne învață despre prezența sa nevăzută. Are încredere în noi, ne face loc; a mers chiar până acolo încât să spună: este mai bine pentru voi ca eu să plec (In 16,7). Și noi, episcopii, dragi candidați la preoție, implicându-vă în misiune, astăzi vă facem loc. Și voi faceți loc fiecărei făpturi, de care cel Înviat este aproape și în care iubește să ne viziteze și să ne uimească. Poporul lui Dumnezeu este mai numeros decât vedem. Să nu-i definim granițele”.

”Știți cum am fost”

”De la Sfântul Paul”, a mai spus papa Leon, ”din emoționantul său discurs de rămas bun, aș dori să subliniez un al doilea cuvânt. Acesta, în realitate, le premerge pe toate celelalte. El poate spune: ”Voi ştiţi prea bine cum am fost cu voi tot timpul” (Fapte 20,18). Să păstrăm această expresie gravată în inimile și mințile noastre! ”Știți cum am fost”: transparența vieții. Vieți cunoscute, vieți lizibile, vieți credibile! Suntem în poporul lui Dumnezeu, pentru a putea sta în fața lor, cu o mărturie credibilă”.

Să eliberăm, nu să posedăm

”Căci dragostea lui Cristos ne posedă”, dragi frați și surori!”, a conchis papa Leon al XIV-lea. Este o posesiune care ne eliberează și ne face capabili să nu posedăm pe nimeni. Să eliberăm, nu să posedăm. Suntem ai lui Dumnezeu: nu există bogăție mai mare de prețuit și de împărtășit. Este singura bogăție care, atunci când este împărtășită, se înmulțește. Împreună vrem să o aducem în lume, pe care Dumnezeu a iubit-o atât de mult încât l-a dat pe Fiul său unic (cf. In 3,16)”. Astfel, viața dăruită de acești frați, care în curând vor fi hirotoniți preoți, este plină de sens. Le mulțumim și îi mulțumim lui Dumnezeu care i-a chemat să slujească un popor în întregime preoțesc. Împreună, unim cerul și pământul. În Maria, Maica Bisericii, strălucește această preoție comună, care îi înalță pe cei umili, leagă generațiile și ne face să ne numim fericiți (cf. Luca 1,48.52). Fie ca ea, Fecioara Încrederii și Maica Speranței, să mijlocească pentru noi”.