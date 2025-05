Prima ieșire din Vatican a papei Leon, la sanctuarul ”Fecioarei Maria, maica bunului sfat” din Genazzano

Sâmbătă, 10 mai a.c., papa Leon al XIV-lea a efectuat prima sa ieșire din Vatican după ce a fost ales episcop al Romei și a mers la sanctuarul marian ”Fecioara Maria, maica bunului sfat” din localitatea Genazzano, nu departe de Roma. La întoarcere, papa Leon a mers la bazilica ”Santa Maria Maggiore”, unde s-a rugat la icoana Fecioarei și la mormântul papei Francisc.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

11 mai 2025 – Vatican Media. În după-amiaza de sâmbătă, 10 mai a.c., papa Leon al XIV-lea a mers la sanctuarul dedicat Sfintei Fecioare Maria, maica bunului sfat, din Genazzano pentru o vizită în formă privată: a comunicat Sala de Presă a Sfântului Scaun. Sanctuarul, condus de călugării Ordinului Sfântului Augustin, păstrează o imagine străveche a Fecioarei, mult îndrăgită de membrii ordinului augustinian și de Leon al XIII-lea, care a inspirat numele actualului pontif.

După o primire călduroasă din partea câtorva sute de persoane, care au venit în Piața din fața sanctuarului, papa a intrat în biserică, unde a salutat călugării și s-a oprit în rugăciune: mai întâi în fața altarului, apoi în fața icoanei Fecioarei Maria. Împreună cu cei prezenți, a recitat rugăciunea sfântului Ioan Paul al II-lea dedicată Maicii bunului sfat. La încheiere, după ce a rostit rugăciunea ”Ave, Maria” și s-a cântat ”Salve, regina”, papa a adresat spontan câteva cuvinte celor din interiorul bisericii și credincioșilor din Genazzano.

”Adresez un salut special confraților mei augustinieni și vouă, care v-ați adunat aici, precum și întregului popor din Genazzano”, a spus papa în cuvântul său. ”Am ținut mult să vin aici în primele zile ale noii slujiri pe care Biserica mi-a încredințat-o ca să duc mai departe această misiune de succesor al lui Petru. După cum am venit în prima zi când am fost ales prior general al ordinului, am vrut să vin din nou și astăzi la Genazzano ca să ofer viața mea Bisericii, dar cu această încredere în Maica ce nu ne părăsește, care ne însoțește întotdeauna, Maica bunului sfat, care, cu adevărat, în timpul multor ani de slujire, a însoțit întotdeauna cu lumina, înțelepciunea și cu acele cuvinte: Faceți ceea ce vă spune Isus, voind să fiu cu adevărat discipol al lui Isus Cristos, Fiul Fecioarei Maria, Fiul Doamnei și Maicii noastre a bunului sfat”.

La finalul scurtului său salut, papa Leon al XIV-le a dat binecuvântarea apostolică după care, împreună cu membrii comunității de călugări, a mers într-o sală interioară pentru o întâlnire privată.

Pe drumul de întoarcere în Vatican, papa Leon al XIV-lea a mers la bazilica ”Santa Maria Maggiore”, unde s-a oprit în rugăciune la mormântul predecesorului său, regretatul papă Francisc, și în fața icoanei Fecioarei Maria, cinstită cu titlul ”Salus Populi Romani”.